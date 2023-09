"¡Mis ahorros, mi dinero!": Turistas quedan indignados por su viaje a Machu Picchu

09/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos extranjeros y compatriotas deciden visitar Cusco para descubrir sus más maravillosos paisajes, cultura, tradiciones y en especial, conocer una de las maravillas del mundo: Machu Picchu. Sin embargo, esta vez un grupo de turistas tuvo una mala experiencia en su visita debido al mal clima.

En el material audiovisual compartido por la cuenta de @Rutea_con_Tedd, en la plataforma asiática de TikTok, se ve cómo varias personas, alrededor de 20, después de haber realizado un gran recorrido y caminata para llegar a una zona alta, se percatan que no podrán ver la majestuosa antigua ciudad inca. ¿Qué pasó?

Molestos por mal clima

A pesar de que, según la información brindada en el clip, tuvieron planeado por bastante tiempo este viaje, tuvieron la mala suerte de que el clima no esté a su favor, ya que todo estaba cubierto de neblina, que les impedía ver el santuario con todo su resplandor.

"Jueves, 7 de setiembre: Machu Picchu lo volvió a hacer", se lee en la breve descripción del clip, que logró obtener alrededor de miles de interacciones y 15 mil reproducciones en la plataforma china, mientras se escucha en el fondo: ¡Mis ahorros, mi dinero!

Los turistas quedaron decepcionados e indignados por la mala experiencia de no lograr el viaje de sus sueños y saber más sobre la historia de la ciudadela inca construida alrededor de 1450 y descubierta en 1911, así como sus bellos colores y paisaje.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticarlos por no tomar en cuenta los meses en que Cusco tiene mal clima.

"Madre mía, si me pasa eso me muero porque ando juntando de sol a sol recomendaciones por favor qué mes ir", "Machu Picchu también se da su lugar, no es tan fácil", "aún con neblina Machu Picchu tiene su encanto y esa energía que te envuelve", "eso sí es ser salado", "malos días para ir", "si las nubes duran unos minutos ahí... solo es esperar un ratito y se vuelve a despejar", "Dios les va a multiplicar esos ahorros para regresar a verlo en toda su majestad", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales por ver cómo un grupo de turistas tuvo una mala experiencia y no lograron ver Machu Picchu por el mal clima, llena de neblina.