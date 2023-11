"Muero de amor": Abuelos de 90 años conmueven por su disfraz de personajes de 'Up', en Halloween

En redes sociales encontramos los casos más enternecedores como el compartido en TikTok, donde una pareja de abuelitos de 90 años conmovió a todos por sus disfraces de Carl y Russell de la famosa película 'Up' de Disney para Halloween, tratando de demostrar todo el amor que se tienen.

Cada 31 de octubre, las calles se llenan de personas que no dudan en encontrar el mejor disfraz, que los conviertan en ganadores de algunos concursos y que puedan hacer que les den muchos dulces. Mientras que otros, prefieren celebrar 'Día de la canción criolla'.

En el material audiovisual, de solo 25 segundos de duración, se ve a un hombre de avanzada edad, usar un sombrero marrón, pajarita negra y anteojos negros gruesos, mientras que la abuela lleva un uniforme de explorador marrón, completo con una faja llena de insignias, un pañuelo naranja y una mochila grande.

Además de sus disfraces, el señor no dudó en llevar consigo unos globos coloridos, como en la película animada de 'Up' y proceder a bailar con su esposa, al ritmo del soundtrack de la producción cinematográfica, alegrando a todos los que veían la escena.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas con la escena y pedir que en el futuro puedan encontrar una pareja con quien compartir las más divertidas aventuras y mantener viva "la llama del amor".

"A esto aspiro sinceramente", "muero de amor", "si no es así, no quiero nada", "los declaramos ganadores oficiales del Halloween", "esto es lo más lindo que he visto y estoy llorando", "son adorables", "qué hermosa pareja. Ojalá lleguemos a esa edad como ellos", "si no termino con una pareja así, no me dejen en esa relación", "lo más hermoso que he visto el día de hoy", "ojalá mi esposo y yo duremos tantos años y sigamos tan joviales compartiendo divertidas anécdotas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.