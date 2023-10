Mujer abandona a sus hijos con su abuela para escapar con su nueva pareja: "Quiero ser libre"

01/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok, una madre causó polémica por decidir abandonar a sus tres hijos con su abuela para que pueda viajar con su nueva pareja, quien no los soportaba y mucho menos quería tener responsabilidades.

Muchas madres tratan de hacer de todo para garantizar el bienestar de sus pequeños, pero esta vez una madre generó la indignación de más de un internauta por su insólita decisión.

Abandona a sus hijos para "ser feliz"

En el material audiovisual, de cinco minutos y ocho segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer está sentada en el interior de su vehículo y discute con su madre, ya que ella le pedía que se quedara con sus tres hijos para "vivir la vida loca con su nueva pareja".

"Voy a dejar a mis hijos para que él y yo podamos viajar", se escucha decir a la joven madre tratando de explicar los motivos que la llevaban a abandonar a sus hijos: ¡su novio no los soportaba!

Su novio era menor que ella

La chica señalaba, sin ningún remordimiento, que su nueva pareja, mucho más joven que ella, no soportaba la idea de tener responsabilidades paternas y solo quería divertirse en un viaje lleno de placer.

"Él quiere dejar a estos niños para que él y yo podamos vivir nuestra vida. Queremos viajar, explorar el mundo. No puedo hacer eso con niños. (...) Es hora de que sea feliz, solo quiero ser feliz, libre de estrés, sin estos niños. Es todo lo que quiero", se escucha decir a la joven dejando totalmente desconcertada y furiosa a su madre, la abuela de los pequeños.

La abuela señaló que no estaba de acuerdo con la decisión de su hija y que ella no los cuidaría, ya que no era su responsabilidad. Además, le reprochó que ella fue la que quiso "acostarse con un hombre con quien tuvo tres hijos", pero nada de lo que le dijo cambió la idea de la mujer para abandonar a sus niños.

"Estoy cansada de ser madre, soltera, estoy cansada (...) No era mi plan ser madre soltera. Ya no puedo hacer esto, estoy cansada, estresada, en depresión", expresó la joven madre, quien, en un arrebato, bajó a los niños de su auto y arrancó, escapando del lugar y dejando a la abuela agobiada.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó la indignación de cientos de personas, que no dudaron en apoyar y aplaudir la actitud de la abuela.

"No me quiero imaginar el dolor de esos niños, haber escuchado decir eso de su madre, me parte el alma", "en ese momento hubiera llamado a la policía", "el karma se lo hará pagar, tiempo al tiempo", "yo como abuela me los quedaba, pero jamás le permitía volver a verlos", "estarán mejor sin ella", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó polémica en redes sociales al ver cómo una madre decidió abandonar a sus hijos con su abuela para poder escaparse con su nuevo novio.