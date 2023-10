Mujer acampó afuera de hotel para confirmar la infidelidad de su novio: "Le destrozó el corazón"

05/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Savana Miles quedó con el corazón destrozado luego de haber acampado fuera de un hotel para descubrir con quién era infiel su novio, causando furor en las redes sociales, como en TikTok, donde el video fue compartido.

Muchas parejas atraviesan difíciles momentos, pero esperan poder solucionarlo pronto, aunque algunos hombres deciden 'sacar los pies del plato' y no ser sinceros con sus novias.

Decidió seguirlo por sospechas

En el material audiovisual, de solo 28 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Savana explica a todos sus seguidores el motivo de por qué decidió quedarse en los exteriores de un hotel.

Según su relato, quedó preocupada por el repentino cambio de humor y comportamientos extraños de su pareja, como desaparecer repentinamente, así como apagar su celular cada vez que estaban juntos. Todas estas sospechas provocaron que Savana un día decidiera seguirlo para saber qué ocultaba.

"Mi novio me dijo que se iba tarde y que no estaba en casa. Apagó su ubicación, apagó su teléfono y miro dónde estaba... Está en un maldito (hotel) Holiday Inn Express", señaló en el video que logró miles de interacciones y alrededor de 20 millones de visualizaciones en la plataforma china.

Lo vio salir con otra mujer

Luego, a través de un segundo video, la joven mostró cómo 'pescó' a su novio, siéndole infiel, ya que salía con otra mujer hasta el estacionamiento y de las manos, después de haber pasado mucho tiempo encerrados en la habitación del hotel.

"Él legítimamente abrió la puerta de su auto. Lo mejor es creer que me quedará como prueba. #tramposo #mentiroso", indicó Savana totalmente indignada y con el corazón destrozado.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en darle consejos para poder superar su ruptura amorosa, señalando que era mejor que se aleje de él lo más pronto posible.

"Ja, ja, ja, amiga... te pasaste, pero bien hecho que te libraste de ese...", "haría lo mismo, pero no me gusta estar así... mejor se acaba", "vete a casa. Bloquea su número. Siga adelante", "simplemente desaparece de su vida sin decir una palabra", "córtalo de golpe, no te merece", "escribe una nota diciendo que lo sabes y vete sin dejar rastro", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales tras ver cómo una joven decidió acampar afuera de un hotel para descubrir la infidelidad de su novio.