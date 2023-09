Mujer advierte a quienes coqueteen con su esposo policía: "Su sueldo es mío"

31/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven hondureña causó polémica en redes sociales al advertir a todas las mujeres que no se esfuercen en coquetear con su esposo policía, ya que él solo tiene ojos para ella y en complacerla con todos sus pedidos.

Es así como en el video compartido por Nancy Arita, en la famosa plataforma china de TikTok, la joven advirtió que el "amor de su vida", el policía Jairo Torres, la mantiene solo a ella y que por todos los compromisos que le cumple hace que no le alcance el sueldo.

"Si lo ven en operativo, su sueldo no le ajusta, tiene esposa y pronto será papá", escribió la joven hondureña en el clip, logrando alcanzar miles de interacciones y alrededor de 2 millones de reproducciones, mientras comparte algunas imágenes y fotografías del día de su boda.

Pidió que respeten su relación

En otros de sus videos que comparte en su red social, Nancy no duda en dejar en claro a todas sus seguidoras lo enamorados que están ambos y que su esposo siempre está dispuesto a complacerla con sus caprichos para verla feliz y no dejar apagar "la llama del amor".

Algunos de los clips, se ve al joven policía ayudándola a vestirse, colocarle sus zapatos e incluso besarle los pies mientras le hace algunos masajes relajantes: ¡siempre consentida como una reina!

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en señalar que ellas también estarían alertas de no perder a un hombre que siempre la consientan y la traten lo mejor posible.

Viral en TikTok

"No importa, yo lo mantengo", "ellos mismos dicen que son solteros, ese es el problema", "ja, ja, ja, en la casa todos son casados, yo tengo unos amigos que niegan a cada rato la mujer", "respeta a su esposa", "jajaaja, lo siento, pero no somos amigas", "el hombre si tiene que respetar lo va a hacer sin necesidad de que una esposa se los diga", "así tienen que hacer todas para uno no meter la pata", "bien vigilado", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo una joven hondureña no dudó en lanzar una advertencia a todas las mujeres que piensan coquetear con su esposo policía, ya que todo su sueldo es solo para ella.