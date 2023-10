Mujer causa polémica tras exigir a su novio pagar cuenta de restaurante: "Los hombres siempre pagan"

31/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales, el video de una joven ha generado gran polémica y controversia, ya que exigía a su novio pagar la cuenta de todo lo que consumieron en un restaurante, en México, manifestando que "todos los hombres se encargan de hacerlo" y no las mujeres.

Novia se niega a pagar

El material audiovisual, de solo 45 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven decide salir en una cita con su pareja y tratar de hacerle una peculiar broma cuando llega la cuenta de los tacos, sin esperar la reacción de ella. ¿Qué le dijo?

El chico le dice a su novia que serían 180 pesos más la propina de lo que acaban de comer, lo que generó su pronta molestia y no dudó en reclamarle diciendo que él debía pagar todo por completo y no pedirle a ella ningún dinero.

"Los hombres siempre pagan y siempre pagas tú así que porque voy a pagar yo", dijo la joven y añadió: "yo no sé, yo no voy a pagar, tú eres hombre, tú paga". "Pero tú me habías invitado", dijo el novio e incluso explicó que no tenía dinero, no obstante, la joven se rehusó tajantemente a pagar.

Joven indignado con su pareja

El novio no cree que su pareja se niega rotundamente a pagar 180 pesos de lo que consumieron en los tacos, por lo que le pregunta si va a pagar o no, pues él no tiene dinero. La joven le revela que sí tiene dinero, pero que no quiere pagar lo que comieron en la taquería e incluso lo calificó de "tacaño".

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar la actitud de la joven y en señalar que cada quien debió pagar lo que consumieron.

Por otro lado, algunos usuarios aconsejaron al joven de dejarla y darse cuenta de que "no era la mujer indicada" por la reacción que tuvo al momento de tratar de pagar la cuenta.

"Entonces el mío se sacó la lotería. Yo no le digo mitad y mitad. le digo: Hoy pago yo y para la otra tú me invitas", "espero y no la hayas llevado a su casa", "por menos de 200 pesos viste la realidad. Te salió barato mi amigo", "una cosas es que el hombre pague por caballerosidad y otra que lo vean como una obligación", "deja que los Kevins y los Brayans le enseñen el valor por una buena relación", "valórate principito", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran polémica en redes sociales al ver cómo una joven se pone a la defensiva cuando su novio le dice que pague la cuenta.