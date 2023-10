Mujer descubre a su pareja con su amante y tiene explosiva reacción: "¿Te contó las veces que me pegó?"

31/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer en Kansas no pudo contener su furia tras ver a su pareja con otra en una cita en un restaurante. Llena de celos, decidió encararlos y comenzar a darle golpes por la traición que vivía en ese momento.

Muchas parejas atraviesan momentos difíciles y optan por terminar su relación, sin embargo, no todos son sinceros y "sacan los pies del plato", siendo infiel a la persona que consideraban era "el amor de su vida".

Mujer encara a pareja infiel

En el material audiovisual, de solo 18 segundos de duración, un comensal decidió compartir con todos sus seguidores en redes sociales, una escena "de alto calibre", ya que una mujer llegó en el preciso momento en que su pareja estaba en una cita romántica con otra persona.

Invadida por los celos tras la traición "de su príncipe azul", no dudó en encararlos a ambos y decirle a ella toda la verdad del sufrimiento que padeció durante sus años con él.

"Hijo de pu..., ridículo. ¿Te contó las veces que me pegó. Le contaste o le estás vendiendo mie*** también a ella? Sentate que te cuento la mie*** de ser humano que estás conociendo", se escucha decir a la mujer engañada, mientras el hombre intenta defenderse y detener los ataques, pero una cachetada logra impactar en él.

La confrontación se volvió aún más intensa y violenta, desencadenando gritos y forcejeos en el restaurante de Kansas, del barrio porteño de Palermo, dejando anonadados a todas las personas presentes en el local.

'La otra' mujer se defiende

La joven que fue agredida también decidió dar su versión de los hechos y explicar que "ella nunca saldría con hombres casados", dejando entrever que el chico le dijo que estaba separado de su mujer. Por ello, con buen humor compartió algunos memes en contra de quienes la criticaron por el video difundido.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar la actitud de la mujer por ir a los golpes y darle gran importancia a un hombre que la traicionó. Por otro lado, algunos usuarios esperan que la "amante" tome en cuenta las alertas que le hizo la mujer sobre los maltratos que sufrió.

Opiniones divididas

"Como me gustan las trastornadas así", "ya sabemos por qué la dejaron", "pasen el nombre del bar para visitar y ver esos shows", "un poco tóxica", "una venganza fuerte", "¿pero no es el ex?", "la mina dice que el es un golpeador mientras ella le da con palo, estamos todos viviendo una irrealidad total", "violencia de género al revés", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X (antes Twitter).

De esta manera, el clip causó gran revuelo y controversia en las redes sociales al ver cómo una mujer que aparentemente sufría maltrato descubrió a su pareja en una cita romántica con otra persona.