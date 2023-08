Mujer invita a su familia a cita y pide que su pareja pague todo: "No los voy a abandonar"

28/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y sorprendentes protagonizados por las parejas que buscan demostrar su amor e incluso las locuras que están dispuestos a hacer para ver felices al "amor de sus vidas". Es así como un video compartido por la cuenta de @monylopez_05, en la famosa plataforma de TikTok, causó polémica por ver que una mujer llevó a toda su familia a su cita y le pidió que pague todo él solo.

Planeó una velada íntima

En el material audiovisual, de tres minutos y cuatro segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven quedó desconcertado al ver que su amada decidió llevar a sus padres e hijos a la cita, en una velada íntima que tenían planeado desde hace varios días en una ciudad de México, para que puedan conocerse mejor y ver si son compatibles.

El chico estaba dispuesto a compartir la mesa con la familia de la joven identificada como Mónica López, pero fue mayor su sorpresa al momento de recibir la cuenta y pedirle que colabore para pagarla.

Salió de su presupuesto

Mónica se negó a ayudarlo a pagar y le señaló que él solo debía hacerse cargo de la totalidad de los gastos: 3699 pesos (220 dólares estadounidenses).

"Yo no tengo por qué prestarte, se supone que me estás invitando. Si no me hubieras dicho y yo traía dinero, pero también te pasas", expresó la joven desconcertada por escuchar el reclamo del chico.

El chico le explicó que no tenía en cuenta que ella iba a llevar a sus hijos y padres y que al menos podría pagar la propina. "¿Qué quieres que haga entonces si ellos vienen a casa. No los voy a abandonar", mencionó la mujer de forma indignada.

Al escuchar un no, el joven se levantó del lugar y fue al baño: "No, la neta ya me voy, para mujeres abusivas que aprenda", fueron las últimas palabras antes de acabar con la grabación.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron indignados con la actitud de la joven y no mostrar empatía con quien consideraba era el "amor de su vida". Otros internautas expresaron que se olvidó "de la equidad" en los gastos.

"Se pasó", "súper", "puro coraje", "no la vuelvo a ver en mi vida", "se olvidó de la igualdad de género", "él también debió considerar a su familia", "si sabía que tenía hijos, debió pagar la cuenta de ellos", "¿y el amor?", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó controversia y polémica por ver que un joven quedó desconcertado al ver que su velada íntima con su pareja cambió por completo cuando ella apareció con toda su familia y pidió que pagara la cuenta él solo.