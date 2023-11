Mujer le hace 'cachitos' a Robotín y los usuarios reaccionan en TikTok: "Se pasó de fría"

27/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más virales e insólitos, como el compartido en TikTok, donde una señora causó las carcajadas de más de un internauta tras realizar gestos de "cachudo" al popular 'Robotín' por los constantes engaños que ha recibido en el año por parte de sus exparejas.

Terminó con 'Robotina cajamarquina'

Alán Castillo, más conocido como 'Robotín' causó revuelo en las redes sociales, en el mes de mayo, por verse bailando con una nueva compañera vestida y maquillada como 'Robotina', la canción de 'La chismosa'. Sin embargo, al parecer su relación no fue tan fuerte como lo demostraban en la televisión, ya que a solo un mes de estar juntos, se comunicó con el programa de Magaly Medina, para explicar los motivos que lo llevó a terminar su amor.

"Lo que pasa que me he enterado de cositas, porque después de grabar y tener planes de trabajar juntos, me he enterado algunas cosas como que no van pues y prefiero dejarla ahí, no quiero que esto crezca con mentiras, porque lo que empieza mal, termina mal", señaló.

¿Señora se burla de Robotín?

En el material audiovisual, de solo 19 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una señora de avanzada edad, se encontraba disfrutando de un pasacalle en Chepén, La Libertad, donde 'Robotín' estaba invitado y abordó un camión para saludar a todos sus seguidores.

En la escena se ve a la mujer acercarse al vehículo y con sus manos hacer unos gestos en 'son de burla' como 'sacándole en cara' que le hicieron 'cachudo' varias veces. Lejos de molestarse, el 'hombre de hojalata', sonrió y siguió el show para que las personas presentes pasaran un momento agradable.

"Cuando hasta la abuelita te jod*. Jaja la abuela se pasó", se lee en la breve descripción del clip que logró miles de interacciones, 12 mil 'me gusta' y alrededor de un millón de reproducciones, en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y aplaudir a la señora por "ser valiente para decirle sus verdades" al artista.

"Lo bueno que robotin es parador, no se pica ni se ahue**", "me pareció o te dijo torotín", "triste realidad de Robotín", "ja, ja, ja, fría la tía", "un hater menos", "ja, ja, ja, me hizo la noche", "los años no pasan por las puras", "ja, ja, ja, Robotín siempre robando carcajadas", "la abuela ya sabe que Robotín está acostumbrado a que le engañen", "Robotín no llora, factura", "se pasó de fría", "te conocen ps taurus", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una señora interrumpió el show de Robotín para hacerle gestos de 'cachudo' con sus manos, desatando más de una carcajada de todos los presentes en un corso de Chepén.