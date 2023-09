Mujer se niega a que su hijo adolescente trabaje: "Puedo financiar tu existencia"

04/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos los casos más virales donde los padres demuestran todo el amor y cariño que tienen hacia sus hijos, así como todo lo que están dispuestos a hacer para garantizar el bienestar y felicidad de "la luz de sus ojos". Es así como un video compartido por la cuenta de Esther Boyd causó polémica al escucharla decir que no deseaba que su hijo trabaje.

Siempre ha trabajado

En el material, de un minuto y un segundo de duración, se ve el preciso momento en que Esther Boyd, señaló que su hijo adolescente, Noah, de 15 años de edad, debería aprovechar cada momento de su juventud y no preocuparse por los problemas de adultos.

"Parece que he estado trabajando desde siempre; ya estoy física y mentalmente lista para jubilarme", se escucha decir tratando de explicar que ella se arrepiente de no poder disfrutar de su juventud y dedicarse a trabajar desde tan corta edad, algo que no desea que pase con su 'pequeño'.

Asimismo, explicó que su decisión se debe a su propia experiencia, ya que ella comenzó a preocuparse por el dinero y a trabajar desde los 14 años de edad como camarera, y fue después de un tiempo, alrededor de 20 años, que logró encontrar su verdadera vocación: ¡ser fotógrafa!

"Que disfrute su juventud"

La madre de 33 años de edad expresó que "no le parecía nada inteligente" que los chicos de la edad de su hijo estén tan tensos por ver cuánto dinero deben ahorrar, ya que para eso cuenta con el apoyo de sus padres y, que solo deberían dedicarse a estudiar y disfrutar de la vida.

"Puedes hacer esto toda tu vida. ¿Por qué empezar ahora?", dijo Esther Boyd, asegurando que lo que más le interesa es que su hijo encuentre algo que en realidad le guste, mientras ella pueda "financiar su existencia".

"Deberíamos enseñar a los niños desde pequeños a confiar en sus instintos y juicios, y a crecer seguros y felices", recomendó a otros padres en la plataforma china, donde generó miles de interacciones y alrededor de 2 millones de reproducciones.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraban a favor de su decisión, pero también aparecieron quienes la criticaron por no enseñar desde pequeño el valor del trabajo a su hijo adolescente.

"Por favor, déjelo conseguir un trabajo, al menos durante las vacaciones. Nunca tuve un trabajo durante la escuela, ahora tengo 20 años y nadie me contratará porque no tengo experiencia", "¿por qué retenerlo? Él quiere independencia. 15 años no es un niño pequeño. Tal vez quiera ganar algo con su dinero", "el mío no tenía confianza cuando llegó el momento de trabajar", "déjalo ser independiente", "no estarás viva toda la vida para velar por él", "mis padres eran así y solo ha sido perjudicial", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran polémica y controversia, por lo cual fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo una madre se mostraba en contra de que su hijo de 15 años trabaje.