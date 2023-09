Mujer rompe en llanto tras afirmar que no soporta ser ama de casa: "Quisiera desaparecer"

27/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok, una joven causó polémica y opiniones divididas al decir que se encontraba harta por tener que ser de ama tras no haber tenido un buen día al tratar de preparar una comida.

Muchos hacen uso de las redes sociales para compartir la rutina y principales actividades que realizan en sus domicilios, como cocinar, limpiar y estar siempre al pendiente de sus hijos.

En el material audiovisual, de solo 58 segundos de duración, compartido por la cuenta de @pata.de.perro23, se ve a una mujer romper en llanto por haber sufrido un incidente desafortunado que experimentó durante su rutina diaria.

Mujer cansada de ser ama de casa

La joven explica que trataba de preparar comida en su cocina, pero su licuadora no la ayudaba y todo salió volando y derramó sopa caliente por toda su cocina e incluso en su mesa. Este accidente fue "la última gota" que colmó su paciencia.

La mujer se sintió muy abrumada y decidió compartir con sus seguidores el video para expresar sus frustraciones.

"Les juro que hoy es uno de esos días en los que quisiera desaparecer de este planeta Tierra, no saber de mi existencia. Estoy harta, estoy muy harta ya", se le escucha exclamar en el clip, logrando obtener miles de interacciones y alrededor de 30 millones de reproducciones en la famosa plataforma china.

Pidió valoren a las mujeres

Luego, explicó que tampoco tenía ánimos de limpiar todo el desorden y aprovechó en pedir a los hombres que valoren el esfuerzo que hacen las mujeres por mantener todo en orden y no duden en apoyarlas con los quehaceres del hogar.

"Llevo horas tratando de hacer la comida y no me sale. Siempre me pasa algo, siempre. Ya es muy tarde y no hemos almorzado porque llevo horas tratando de hacer la comida", dijo la mujer entre lágrimas.

En el video siempre se le ve preocupada por no poder tener a tiempo la comida para que su esposo pueda comer: "Tengo que terminar la comida porque ya piqué todo. Ahora todo esto solo me da más trabajo en la casa. Ahora no sé cómo voy a cocinar porque mi licuadora ya no sirve. Ya me tiene harta esta cosa, ya la voy a tirar a la chingada".

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en sentirse identificadas con la joven y lamentaron que el trabajo de ama de casa "no sea remunerado" y mucho menos, no sean apoyadas en sus hogares.

"Ahora imaginen ser ama de casa de una casa ajena y llegar a tu casa a seguir siendo ama de casa", "te mando la mejor energía, un abrazo, hermosa", "ser ama de casa es un trabajo de tiempo completo", "lo estás haciendo muy bien, hay días malos tú puedes con esto", "qué terrible sentir eso", "ser ama de casa no es fácil", "tranquila, no pasa nada, todos cometemos errores", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver a una mujer romper en llanto por la frustración que sentía, llevándola a decir que estaba harta de ser ama de casa.