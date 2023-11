Mujer sorprende al dormir plácidamente dentro de carro: "El verdadero bus cama"

07/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok se hallan diversos tipos de videos de la cotidianidad; sin embargo, uno ha llamado la atención. Ese es el caso, de una mujer que sorprendió al vérsela dormir plácidamente dentro de un carro.

"Dulces sueños"

El clip viral cuya descripción es: "Efecto Porqu*" le pertenece a la cuenta @capovision y nos muestra, el preciso momento, en que una señora es captada durmiendo en el interior de una unidad móvil.

Normalmente, el bus cama es un servicio que se encuentra en los buses de viajes interprovinciales, los cuales brindan comodidad en asientos ergonómicos que garantizan una buena postura a los pasajeros.

No obstante, un hecho poco usual se vio en un medio de transporte limeño. Tal es el caso, de un carro que uno de sus asientos lucía reclinado, casi a 180 grados, y donde se puede observar a una mujer dormir con mucha tranquilidad.

Este hecho singular fue registrado por un usuario de dicho medio de transporte quien no dudó en compartirlo y difundirlo a través de su red social.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video de quince segundos no tardó en viralizarse rápidamente en TikTok, ya que hasta el momento cuenta con 14.2 mil me encantas, 526 comentarios y 837 guardados.

Las reacciones fueron de las más graciosas ante la actitud cómoda de la mujer captada durmiendo en dicho bus: "Tiembla Sur del Cruz", "bus cama", "mínimo pagará más pasaje", "qué buen servicio", "qué elegancia", "tengo que encontrar ese carro", "este le ganó al Chino", "el Chino premium", "la C cuando vienes los domingos", "así deberían ser los asientos", "placeres que no da el Metropolitano", "ni el Rápido tiene ese servicio", "pago primera clase", "Tiembla O******", "ciertos lujos que uno se puede dar", "otra cosa", "qué haces ahí", "180 grados", "son 5 soles asiento reclinable", "ni los buses cama llegan a esa inclinación", "bien relajada", "la Sra. que se aferra al asiento para no caer", "el de atrás :(", "fino mi buena estrella", "póngale el audio de Bolaños", "solo los buses piratas tienen esas comodidades", "mejor que E********", "el real 180 grados", "zona vip", "en Perú nunca te aburres", "el real bus cama", "lo que uno se pierde por ir a Europa", "otra cosita", "¿cuesta más ese asiento?", "cho******* únicos con sus servicios A1", "bus cama urbano".

De esta manera, la forma de dormir de una mujer se hizo tendencia rápidamente en la plataforma china, ya que lo hizo recostada en una especie de bus cama para el asombro de los cibernautas.