Mujer sorprende a su esposo con un gran premio por hacerla 'feliz': "Me has rendido"

En redes sociales encontramos distintos casos insólitos y sorprendentes, como el compartido en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde una mujer se mostraba muy agradecida con su esposo por haberla hecho muy feliz en la intimidad.

Son muchas las parejas que no dudan en revelar cómo hacen para mantener "la llama del amor encendida", así como secretos, rutinas y actividades que realizan juntos, albergando grandes recuerdos y anécdotas.

Recompensa a su pareja

En el material audiovisual, de solo 28 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una pareja se encuentra dentro de un establecimiento de comidas, y el señor luce muy contento por probar un rico pollo a la brasa al lado del "amor de su vida".

Según lo señalado en el video, su esposa no dudó en recompensarlo con un rico pollito y como postre una torta selva negra por haberla hecho feliz en la intimidad y sorprenderla con sus mejores movimientos, generando que su pareja sonría tímidamente a la cámara y asegurando todo lo que ella indicaba a sus seguidores.

"¿Cómo no te voy a premiar, mi amor? (Risas). Con tu pollito a la brasa, tu tortita selva negra, si a noche has estado super man (super hombre), eléctrico, me has rendido", se escucha decir a la mujer entre risas, en el clip, que logró obtener miles de interacciones en la plataforma china.

La hizo feliz en la intimidad

Luego, la señora aprovechó en recalcarle que si seguía haciéndola feliz de esa manera, podrá tener muchas más recompensas con cada cosa que él desee.

"Me has hecho salto al tigre, el helicóptero, la arañita. Si sigues así, vamos a regalos, te voy a dar", terminó comentando la mujer tratando de explicar qué fue que la alegró tanto.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y aplaudir a la mujer por no dudar en llevar a su pareja a un lugar que tanto deseaba y aprender a ser agradecida con cada "acto de amor".

"Y pensar que a mí me mandaba a cocinar después", "bien ahí, hermano, hiciste una buena faena y la doña reconociendo el esfuerzo, ja, ja, ja", "la etiquetaría, pero está con su esposo", "como no me hace eso mi mujer... ah ya recordé porque no me lo hace ja, ja, ja", "se nota que es muy feliz en casa", "ojalá el mío hiciera todo eso", "muy agradecida con él", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo al ver cómo una mujer no dudó en recompensar a su esposo con pollito a la brasa, chaufa y torta de selva negra, por haberla hecho muy feliz en la intimidad.