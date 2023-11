Mujer visitó a su esposo en la cárcel y lo encontró ocupado con su amante: "¡Se le juntó el ganado!"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender por un video compartido en X (antes Twitter), donde una mujer aparece pegando a otra por ser la amante de su esposo, a quienes los encontró teniendo relaciones durante su visita conyugal en la cárcel.

Durante ese tipo de visitas, los presos tienen la oportunidad de compartir algunas horas con sus parejas, en la mayoría de los casos para mantener relaciones sexuales.

El material audiovisual, de solo 39 segundos de duración, revela que una mujer decidió visitar a su esposo en la Unidad Penal N° 9 de La Plata, en Argentina, tratando de demostrarle cuánto lo quiere y que siempre estaría para él, apoyándolo incluso en los malos momentos, pero terminó completamente decepcionada por un inesperado encuentro.

La mujer llegó hasta la cárcel, pero los guardias no le permitieron el ingreso, indicándole que ya había otra persona con su esposo durante la visita conyugal y estaba 'ocupado' teniendo relaciones sexuales.

Lejos de regresar a casa, la mujer decidió esperar a la amante en los exteriores del establecimiento, pero antes pidió información sobre cómo iba vestida, por lo que los guardias le advirtieron que vestía una blusa roja.

La amante del recluso decidió guardar silencio mientras la otra mujer continuó atacándola verbalmente, para posteriormente golpearla reiteradas veces con sus amigas: "Mirá que a mí no me importa nada, rescatate con los maridos de las guachas. No te alcanzó con encamarte con uno que te venís a encamar con todos", expresó furiosa.