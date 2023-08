"Muy orgullosa de ti": Abuelita dedica emotivo mensaje a su nieta por su título profesional

08/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos jóvenes dan todo de sí, un gran esfuerzo para poder culminar su etapa universitaria y lograr titularse de la carrera de sus sueños. Algunos cuentan con todo el apoyo emocional de sus seres más queridos, tal como el caso de Yolanda Isabel, una joven que decidió compartir en la plataforma de TikTok, el momento en que decidió contar a su abuelita que logró titularse como abogada y su reacción conmovió a más de uno de sus seguidores.

Orgullosa de su logro

En el material audiovisual, de 39 segundos de duración, se ve el preciso momento en que la joven Yolanda Isabel sostiene su celular para hacer una videollamada a una de sus personas favoritas de la familia, su abuelita, para contarle una gran noticia que han estado esperando muy emocionadas.

La joven peruana le cuenta que logró titularse como abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP): "Aprobé, mami, con sobresaliente. Ya soy abogada".

Emotivo mensaje

Muy conmovida y emocionada por saber que su nieta logró graduarse tras varias trasnochadas y esfuerzo que dio para la entrega de sus trabajos para obtener buenas notas, la abuelita, con voz entrecortada, le dedicó un tierno mensaje.

"Me desmayo. Gracias, hijita, por la satisfacción que nos das, mamita linda. Es increíble. Tanto esfuerzo has hecho, cuántas trasnochadas, cuántas preocupaciones, pero ahora ya te liberaste, hijita linda. Nos haces muy felices", comentó la abuelita casi al borde del llanto de la felicidad.

Al escuchar las palabras de su abuelita, la joven trató de no llorar y mostrar una gran sonrisa por la emoción de lograr un triunfo más en su vida profesional.

"Este logro es nuestro, familia", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado alcanzar alrededor de 40 mil reproducciones y miles de interacciones en la plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron conmovidos por la tierna escena protagonizada por la abuelita. Otros aprovecharon en aconsejar a los jóvenes a valorar a sus abuelos y recordar cada momento compartido con ellos en vida.

"Sé que mi abuelita hubiera reaccionado igual", "yo ya no escucharé esas palabras de orgullo de mi abuelita", "esas mismas palabras me diría mi abuelita", "mi abuelita ya no estará para ese momento", "me hiciste recordar cuando se lo dije a mi abuelito", "un beso y un abrazo enorme hasta el cielo mi reina", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip fue compartido en distintas plataformas como Twitter y Facebook, tras ver cómo una abuelita dedicó un tierno mensaje a su nieta por saber que logró titularse como abogada.