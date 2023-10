¡Muy orgulloso! Profesor de la UNI anima a sus estudiantes: "Ustedes triunfan en todo sitio"

02/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se ha viralizado en TikTok al animar a sus estudiantes dándoles un mensaje de fortaleza y de buenos deseos para cuando terminen de estudiar su carrera.

"Un legendario"

El clip viral titulado: "Profesor UNI, jeje" le pertenece a la cuenta @jhon.math y nos muestra la reflexión de un docente universitario frente a sus alumnos mientras impartía una clase.

No hay mejor forma de reconocimiento que la de tus maestros, de esos hombres que día a día te imparten conocimiento en las aulas y fuera de ellas. Quien con su entrega y dedicación hacen de ti una mejor persona, además de aconsejarte en la carrera que has escogido de la mejor manera.

En la plataforma china se ha viralizado el singular monólogo reflexivo de un catedrático que ofrece un sentido mensaje a sus estudiantes del curso que él imparte y de arranque les dice que ellos son 'unos triunfadores'.

"Por eso dicen que los alumnos de la UNI triunfan en todo sitio. Ustedes han sido sometidos a los más 'qualis' de todas las experiencias. Los profesores más (duchos) que pueden haber en todo el mundo", dijo.

En ese sentido, agregó que el grupo que estaba escuchando clase, en esos momentos, al igual que otros que pronto egresarán se le va a ser más fácil ir al extranjero y desarrollar programas de maestría y doctorado, por el buen nivel con el que han salido de la casa de estudios donde se encuentran.

Dijo además que pese a las carencias, la UNI siempre será caracterizada por la calidad de la enseñanza que la caracteriza.

¿Qué dijeron las redes sociales?

Como era de esperarse el video causó sensación y llamó poderosamente la atención de muchos usuarios de la plataforma china. Hasta el momento cuenta con 1 873 me encantas, 242 comentarios y 298 guardados.

Las reacciones al corto no dejaron de apoyar la idea del maestro: "Mucha razón", "es la verdad", "cualquier alumno preparado a nivel UNI puede sobresalir en las universidades de China, Corea del Sur, India, Rusia", "me hubiera gustado que me enseñe, esos profes estrictos, pero al final te das cuenta de tu error".

De esta manera, el sentido mensaje de un profesor universitario de la UNI se viralizó rápidamente en TikTok al decir con total sinceridad lo bueno que creen que son sus estudiantes y que confía en sus conocimientos porque triunfarán en todo sitio.