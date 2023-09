"Nadie me ayuda": Tiktoker llora porque la batería de su celular le dura poco

Una tiktoker se ha convertido en tendencia después de publicar un video en el que se muestra llorando de impotencia debido a un problema sin resolver en su nuevo celular.

Alicia, conocida en las redes sociales como @byhermoss, ha desatado una oleada de reacciones entre los usuarios, quienes no han dudado en comentar y compartir el video en cuestión.

Ella cuenta que, a pesar de tener un teléfono que funcionaba correctamente, decidió adquirir uno de última generación para mejorar la calidad de sus publicaciones. Sin embargo, se sintió decepcionada por la duración de la batería.

Preocupada, se acercó a la tienda donde compró el dispositivo, buscando que un técnico lo revisara, pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba. "Así es como funciona", le informaron.

Aunque en la tienda le ofrecieron un reembolso, la tiktoker se sintió maltratada y, después de dejar el establecimiento, expresó su frustración en un video que ha generado numerosas reacciones, en su mayoría críticas, entre los internautas.

"¿Pero cómo que es lo que hay? Te estoy diciendo que me está angustiando el hecho de que me he gastado mucho dinero en un móvil que a mi amigo le va bien y que a mí justo me va mal, porque no es normal que, a las once de la mañana, ya no tenga batería y el otro me dure hasta las once de la noche", agregó la influencer.