"Ni muerta me pierdo la fiesta": Joven llega a su quinceañero dentro de un ataúd

23/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas jóvenes esperan tener una fiesta de quinceaños que queden en la memoria de todos sus invitados, como Mia, quien no dudó en celebrar su onomástico con temática de 'Los Locos Addams' y realizando su entrada dentro de un ataúd.

Cumpleaños negro

En el material audiovisual, de un minuto y 52 segundos de duración, se ve el preciso momento en que todos se encuentran reunidos en una sala y lucen vestimentas de color negro, pero quedan muy sorprendidos al ver que la joven quinceañera hace su ingreso triunfal dentro de un ataúd.

Naty Ruiz fue quien compartió el video en su cuenta de TikTok para mostrar a todos sus seguidores la fiesta que organizó a su hija para celebrar un año más de vida a su lado.

Al estilo de Merlina

El ataúd se ve un poco rústico y viejo, tal como fue solicitado por la quinceañera, quien al ver que sus padres también entraban vestidos con la caracterización de la familia de 'Los Locos Addams' y sosteniendo velas negras para simular un funeral, decide salir y lucir su vestido negro al estilo de Merlina.

"Los quinceaños solo se cumplen una vez. Mi hija quería la temática de Los Locos Addams con su entrada en un cajón viejo y todo roto", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado alcanzar alrededor de 2 millones de reproducciones y miles de interacciones en la plataforma china.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que aplaudieron la creatividad de la joven por hacer una fiesta que ninguno de sus invitados olvidará. Por otro lado, algunos usuarios criticaron que no respetara la tradicional fiesta de quinceaños que ellos tuvieron en su momento.

"Protégeme, Señor, con tu espíritu", "paso, no, no es un montón, se sintió la vibra", "qué locura esa entrada", "agradezco que mi mamá no me dio la libertad de hacerlo", "¿esto es real?", "pobres los invitados, todavía están procesando la situación. Nunca reaccionaron", "si a mi velorio no entro así, no quiero nada", "¿es un XV años o un funeral?", "muy original", "aplauso a esos padres que apoyaron en todo a su hija", "hasta el tío Lucas estuvo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales tras ver que una joven quinceañera celebró su fiesta dentro de un ataúd y con temática de 'Los Locos Addams', que incluso dejó atónitos a sus invitados, quienes tardaron en aplaudir a la cumpleañera.