"Ni de muerto lo dejan en paz": Cae ataúd en pleno funeral y el cuerpo se sale del féretro

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido por la cuenta de TikTok, donde un grupo de personas estaban llorando por su pérdida, pero se mostraron más frustrados y tristes, al ver como su familiar se salió del ataúd a causa de una intempestiva caída.

En el material audiovisual, de solo 31 segundos de duración, compartido por la cuenta de @_mi_primera_chamba_, , se puede observar a un grupo de personas reunidas en un sepelio, alrededor de una cavidad en una pared, mientras tres individuos intentan colocar el ataúd del difunto.

Entre sollozos y gran tristeza de todos los presentes a funeral, todo se torna gris por una tragedia que dejó sorprendidos y conmocionados a todos. ¿Por qué?

La tabla, en la que estaban parados los hombres, se rompió, provocando que todos cayeran al piso junto con el ataúd, el cual se abrió y todos presenciaron el cuerpo del fallecido, que terminó saliéndose por completo.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la peculiar escena y señalar que debieron tener más cuidado al momento de tratar de despedir a un 'muertito'.

"Todos: no saben si llorar peor o reirse como un delfin", "quiero saber qué pasó después", "no quería irse", "¿se lastimó?", "después del susto que pasó no sentían su pulso", "a mí me da 50 infartos si me llega a caer el muerto", "ni muerto se puede estar en paz", "qué manera tan dramática de despedir a un ser querido", "se les murió por segunda vez", "ni de muerto lo dejan en paz", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.