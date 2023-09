"Ni Toretto se atrevió a tanto": Hombre acondiciona un scooter eléctrico a su silla de ruedas

18/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y sorprendentes donde los peruanos no dudan en compartir sus creativas y más ingeniosas ideas, por 'más locas' que sean, como nos lo demuestra el video compartido por @tanquerenta, en la plataforma asiática de TikTok, donde un hombre es visto conduciendo una silla de ruedas con un scooter eléctrico como medio de transporte.

En el material audiovisual, de solo 13 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Hugo C. quedó en shock al percatarse que en una avenida muy transitada en Lima pasaba un hombre a gran velocidad en un peculiar transporte.

Acondicionó su silla de ruedas

Según la escena, se deja entrever que el hombre sufriría alguna discapacidad que le impide caminar y por ello usa su silla de ruedas, sin embargo, tal parece que deseaba usar un medio de transporte que le permita movilizarse más rápido, por lo cual no dudó en acondicionarla con un scooter eléctrico.

En su peculiar medio de transporte, el hombre aprovechó en colocar una luz al frente que le permita ver lo que se encuentra al frente y "no tener ningún accidente". Además, Hugo C. se percató que el hombre empleaba un casco de seguridad.

"La creatividad del peruano no tiene límites", fue la breve descripción del clip, que logró obtener miles de interacciones y alrededor de 46 mil 'me gusta', en la famosa plataforma china.

Le piden consejos

Muchos internautas que sufrían de discapacidad motora aprovecharon en pedir la ubicación del hombre para que le brinde sus consejos y explique cómo logró adaptar su peculiar vehículo, ya que así evitarían los constantes problemas que tienen al subir a un transporte público.

"¿Dónde lo ubico? También soy una persona en silla de ruedas y me ayudaría saber cómo adapto así su silla", expresó un seguidor en TikTok.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros se mostraron preocupados de que las autoridades policiales o la ATU lo detengan, ya que ese tipo de vehículo no estaba permitido.

"Ojalá creen más de esos y lo vendan, yo quisiera ir a todos lados así en primera fila sola y gratis", "con eso le gana a El Chino y El Rápido", "el que tiene miedo morir que no nazca", "ni Toretto se atrevió a tanto", "ahora le cae los del ATU", "si las combis no lo quieren llevar, esto sí es bueno, ojalá los policías no lo molesten", "al menos usa casco, le faltó su cinturón de seguridad", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver la peculiar idea que tuvo un peruano al acondicionar su silla de ruedas con un scooter eléctrico para utilizarlo como su medio de transporte y movilizarse a gran velocidad.