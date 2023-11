Nieta sorprendió a su abuelo con entrada para final de 'La Libertadores': "Hermoso regalo"

02/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

'La Libertadores' llega a su fin este sábado 4 de noviembre y la adquisición de entradas ha causado sensación en los últimos días para los amantes del fútbol. Es así como se ha viralizado en TikTok un video donde una nieta le regala una entrada a su abuelo para este evento.

"Yo me encargo"

El clip viral con la descripción: "Sorpresita" le pertenece a la cuenta @orianabarquet y nos muestra, el preciso momento, en que una joven le entrega sobres a un adulto mayor, que previamente se encontraba leyendo un libro.

Ya no falta mucho para conocer a quien se corone como el ganador indiscutible de la ansiada Copa Libertadores. El máximo galardón de esta competencia se verá entre las selecciones Boca Juniors y Fluminense a las 3 p. m. en el estadio Maracaná, en Argentina.

La edición número 64 de esta competición internacional ha llevado a la venta masiva de entradas, por lo que para algunas personas ha formado parte de algo importante para sus vidas.

Según el video registrado en TikTok, una señorita ingresa una sala donde se hallaba su abuelo quien previamente habría estado leyendo una obra literaria y navegado en internet.

El adulto mayor se sorprende al verla entrar con sobres en la mano. Ella le dice que 'por error le llegó un recado a su casa' y le entrega lo que ella tenía en esos momentos, a lo que la reacción del abuelo fue de extrañeza.

El señor creyó, por un momento, que lo que contenía era dinero para pagar la entrada, pero su pariente le confirmó que no había necesidad porque eran los boletos que él tanto ansiaba.

El hombre se emociona ante la noticia y es abrazado por la joven. A pesar de ello, el abuelo pide que él pueda pagar, al menos, el pasaje para ese día, no obstante, la mujer le dijo que no había necesidad de hacerlo porque ella se encargaría de todo el gasto.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video de un minuto con 26 segundos no tardó en llamar la atención de los cibernautas, ya que hasta el momento cuenta con 127 mil me encantas, 2 018 comentarios y 5 359 guardados.

Muchas personas no dudaron en dejar sus mejores apreciaciones ante el noble gesto de la joven para con su abuelito: "La suerte que tiene tu abuelo de tenerte como nieta. ¡Qué hermoso regalo!", "me hiciste llorar, ojalá mi abuelo estuviera para ver esa final tan importante", "yo voy a pagar lo mío", "hermoso gesto, nuestros padres nos dieron la vida y nos crían, devolvemos un poco lo que nos dieron. Hermoso gesto, te felicito", "no soy de Boca, bendiciones para esa nieta y abuelo, momento que queda pegado en el alma".

De esta manera, usuarios de TikTok felicitaron y agradecieron a la nieta que le regaló a su abuelo una entrada para ver la final de 'La Libertadores'.