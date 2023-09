Niña sorprende con su fiesta con temática de cucaracha: "lo importante es verla feliz"

En redes sociales encontramos los casos más virales e insólitos donde los más pequeños de casa son los protagonistas por sus travesuras y peculiares acciones, como el compartido por la cuenta de @javiergonzalez8452, donde se ve a una niña en su fiesta con temática de ¡cucarachas!

En el material audiovisual, de solo 12 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un padre le consulta a su pequeña qué temática desea para celebrar un año más de vida, quedando sorprendido con su curiosa respuesta. ¿Qué dijo?

Muchas niñas de su edad, 5 años, desean sus fiestas con decoraciones de princesas de Disney, personajes de espectáculos o incluso cantantes favoritos, pero esta pequeña no dudó en decirle a su papá que ella quería que todo esté lleno de imágenes de cucarachas.

Es así como la niña, identificada como Nahima, logró su cometido y sus papás decidieron 'tirar la casa por la ventana' y verla feliz en un día tan importante para ella, por lo cual no pusieron peros para decorar todo el local con imágenes de este insecto, así como conseguir un pastel que vaya acorde con dicha temática, piñata en forma de cucaracha y claro, no podía faltar, su disfraz.

"Hija, ¿de qué vas a querer tu fiesta? R= de cucaracha. No mi amor, de cucarachas no... R= sí, la quiero de cucarachas. Ándale, necia", se lee en la descripción del inicio del clip, que ha logrado obtener alrededor de 470 mil 'me gustas' y más de 4 millones de reproducciones en la plataforma china.