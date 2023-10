Niño cautiva en TikTok al quedarse dormido al lado de su mascota: "El amor más puro y sincero"

03/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El amor hacia la mascota es algo que muchas personas cultivan desde sus primeros años de vida. Ese es el caso de un niño que cautivó a los usuarios de TikTok al quedarse dormido al lado de su perrito.

"Hermosa conexión"

El clip viral titulado: "Cómo es posible ese suceso. Le descuidé 1 minuto y miren se durmió 'pobechito' y mi perro se presta para la *****", le pertenece a la cuenta @florcita1915 y nos muestra la siesta de un menor de edad al lado de su amigo de cuatro patas.

Al ser niños muchos solo se preocupaban por hacer del juego su mayor pasatiempo, al igual que estudiar y hacer las tareas. Llegar a casa, luego de una larga jornada escolar para muchos menores significa dejar de lado las mochilas, los cuadernos y hacer interacción con lo que más le gusta.

En ese sentido, si tienen juguetes de su interés lo primero que harán es entrar en contacto directo con ellos, pero si tienen mascotas, desde que llegan a casa con el solo ladrido de estas ya se sienten en un ambiente diferente, lo que probablemente capture su atención y deje de lado todo lo demás.

En las imágenes se observa el singular caso de una madre de familia que, aparentemente, estuvo mucho rato con su hijo, pero en un 'descuido' el niño se fue a pasar un buen rato al lado de su amigo de cuatro patas, hasta el punto de quedarse dormido a su lado dentro de la caseta destinado para 'Firulais'.

"No me digas que mi hijo se durmió, no puede ser. Austin... se durmió con el perro... ¡Austin!", expresó la mamá sorprendida por ver a su querido niño descansando en el patio de su casa.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el corto se hizo tendencia rápidamente en la plataforma asiática por la inocencia del niño al quedarse descansando al lado del pequeño. Hasta el momento cuenta con 376.2 mil me encantas, 10.6 mil comentarios y 21.5 mil guardados.

Las reacciones de los cibernautas al video no dejaron de recordar sus épocas de niños o elogiar ese momento tan emotivo: "Me acuerdo que tenía 5 años y me quedé jato con mis dos perrunos Dany y Negro, ahora ya están en el cielo, mis cachorros", "conexión humano-animal que todos deberían aprender desde pequeños para amar lo que existe en el planeta", "los perros se sienten igual que un niño toda su vida y los niños son tan puros que los ven como iguales", "¡qué hermoso y el perro feliz bien acurrucado con el niño!".

De esta manera, la tierna acción de un niño al quedarse dormido al lado de su mascota causó sensación en TikTok, ya que el amor más puro y sincero vienen de los animales de cuatro patas que se tengan en casa.