Niño rompe en llanto tras broma sobre muerte de Messi: "Se quedó tieso"

19/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas personas se encuentran pendientes de la vida de los artistas o personajes públicos favoritos, como el caso de un niño que es fan del jugador de fútbol argentino, Lionel Messi y no duda en no perderse de alguno de sus partidos, sin embargo, fue víctima de la broma de su hermana, quien le señaló que 'había fallecido'.

Le hicieron cruel broma

En el material audiovisual, de solo 46 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un pequeño niño juega con su balón realizando algunas dominadas de fútbol en su sala. Todo parece ir bien hasta que su hermana le tiene una trágica noticia. ¿Qué pasó?

"Messi muere a los 36 años", se escucha decir a la joven, dejando en shock al menor, quien no podía creer lo que estaba diciendo su hermana y su madre, quien indicaba que también había leído "esa noticia del deceso del jugador argentino".

Madre fue cómplice

Para hacer aún más creíble su broma, su mamá la ayudó a fingir que, en efecto, la información ya había sido difundida en todo el mundo y al escuchar la interacción entre ambas, el menor se quedó inmóvil y con la mirada perdida, pues no podía creer lo que estaba escuchando.

"Se quedaron solitos sus hijitos, pobrecitos", comenta su madre para seguir con el juego de su hija, sin esperar que su pequeño reaccionara drásticamente.

¡Quedó en shock!

El niño pasa de estar estático a comenzar a romper en llanto al enterarse de que "Lionel Messi ya no estaba en el mundo" y no volvería a ver las grandiosas jugadas que realiza en cada encuentro deportivo.

Su madre y su hermana comienzan a reír por su reacción hasta el punto de decirle que se calme porque llora como si se tratara de un familiar, ya que ni por su padre reaccionaría de esa forma.

"Se quedó re tieso y no se preocupen, ya le dijimos que es broma", se lee en la breve descripción del clip, que generó miles de interacciones y alrededor de 26 millones de reproducciones en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y algunos señalaron que era una broma de mal gusto, porque ellos también reaccionarían como el menor al ser aficionados de Messi.

"Le pasó la vida de Messi en su mente", "lo mejor del video es la mirada perdida del niño", "la mirada de las mil yardas", "flasheó todos los goles y las victorias de Messi", "se quedó tipo 'si no me muevo no es verdad'", "ay, pobre niñito", "no me río porque fácilmente podría ser yo", "no lo culpo, también me pondría a llorar su escucho eso", "no digan esa broma, yo lloro", "no lo juzguen sería yo", "me representa al 100%", "etapa 1: negación", "se ponía a pensar todos los logros de Messi en 3 segundos", "se le borró la sonrisa", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un pequeño niño rompió en llanto al ser víctima de la broma de su hermana y escuchar que Lionel Messi había fallecido.