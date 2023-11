Niños 'enloquecen' con rock y dicen adiós al reggaetón en colegio de Cusco: "Ellos sí saben"

22/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok es muy común encontrar videos de personas disfrutando del mejor rock en español. Es así, como esta vez, un hecho ha sacudido las redes sociales al presentar a un grupo de niños 'enloqueciendo' al oír este género en un concierto realizado en su colegio ubicado en la región, Cusco.

"Pogo sí, ¿perreo no?"

El clip viral titulado: "Colegios del Cusco le dicen no al reguetón..." le pertenece a la cuenta @shermiehansond17 y nos muestra la particular forma de unos estudiantes de primaria de disfrutar de un día artístico.

El rock en español ha sido por muchos años el símbolo de toda Latinoamérica. Y es que, sus letras, enmarcan la historia de las naciones que, por mucho tiempo, han querido salir de la opresión, de la dictadura y buscar una solución más justa e igualitaria en materia económica, política, género, derechos civiles, entre otros.

Los jóvenes de cada década fueron por tanto, los iniciadores y creadores de mensajes que traspasen la simple melodía, sino que carguen de reflexión y 'música con sentido', en medio, de otras propuestas contemporáneas a la época: baladas, pop, electrónica, etc. Que no eran más que buen ritmo y 'letras simples'.

'La revolución' como en siglos anteriores, se gestaba a través del poder del texto y el alcance que este tenía sobre la población. La libertad artística de componer y a la vez entretener es la capacidad que tiene la música y, lo mejor de todo, que es un arte que convoca y reúne a masas de distinto credo, herencia cultural, estratos socioeconómicos; en pocas palabras, la idea de 'igualdad' que buscaban los insurgentes en ideas de 'equidad'.

Por algo no se dice que el fútbol, la música y todas las artes unen a la gente. Y sí, el rock proporciona eso y mucho más: cultura.

No es ajeno saber, que en el interior del país, las ideas de cambio siempre están latentes. Y el gusto por este género siempre estuvo presente generación tras generación: cosa de ¿herencia cultural? Puede ser. Más que eso, podría ser sacar a flote y denunciar los problemas, que por años, se han encontrado olvidados o 'tapados' con el dedo. Que si no fueran por las manifestaciones no se ponen en discusión.

Es así como, en una escuela de la región del Cusco se dio un hecho inusual, donde unos niños causaron sensación al vérselos disfrutar de un concierto de rock, al mejor estilo del pogo ochentero. Muchos apuntaron que se estaba dejando de lado al reggaetón, género escuchado masivamente en la actualidad.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de un minuto y 14 segundos se difundió rápidamente en la plataforma asiática, por lo que hasta el momento cuenta con 20.4 mil me encantas, 1516 comentarios y 1144 guardados.

Las reacciones de los cibernautas ante este momento viral no dejaron de ser lo más reflexivos con el contexto social y político que vivimos: "Triciclo Perú, grande rola", "aún no estamos perdidos", "me llena de orgullo que los estereotipos creados por la sociedad se mitigan cultivando la buena música peruana, felicitaciones", "ellos sí saben", "el sur es puro rock, la mayoría disfruta de esta música".

De esta manera, un grupo de niños se hizo tendencia rápidamente al poguear rock en español en medio de un concierto celebrado en su colegio, en la región del Cusco.