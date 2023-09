¡No aguantaron! Pareja es sorprendida teniendo intimidad en baño de avión

En las redes sociales podemos encontrar gran contenido que, muchas veces, impacta a los usuarios que se encuentran navengado. Es así que, en TikTok, se hizo viral el video de una pareja que fue sorprendida teniendo intimidad en los servicios higiénicos de un avión que volaba a Ibiza.

Esta semana, una pareja fue detenida, ni bien llegó a su destino, por mantener relaciones sexuales en el baño de un avión. Esto, mientras los demás pasajeros se encontraban a la espera de saber quienes se tardaban tanto tiempo en los servicios.

En el material audiovisual de 37 segundos de duración, se observa que un miembro de la tripulación se acerca hasta la puerta del baño e insiste en abrirla hasta que inesperadamente sucede y aparece una pareja teniendo intimidad sin ningún tipo problema.

Tras ello, la pareja no tuvo mejor opción que cerrar inmediatamente la puerta y continuar con lo suyo, mientras que los demás pasajeros solo atinaron a reírse a carcajadas y aplaudir por lo que acababan de presenciar.

El video fue difundo en las redes sociales, sobre todo en la del propietario Elon Musk, volviéndose inmediatamente viral y obteniendo más de 4500 'me gusta', alrededor de 300 comentarios y un 1 millón de reproducciones en la plataforma de X antes llamada Twitter. Esto, debido a que lo sucedido suele ser algo bastante inusual en ese tipo de medio de transporte.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccional al video viral, dejando una gran cantidad de comentarios respecto a la polémica situación que, según las leyes de cada aerolínea, puede estar penado.

"Me parece ridículo que se castigue con detención esto", "Fantasía cumplida, culpa admitida", "Yo nunca he visto en un avión o en sus baños la prohibición", "Hay que ser tontos para dejar la puerta abierta", "Si es el indicado o la indicada, el lugar es lo de menos", "El sueño de muchos", "Algún día", "Esa es", "Fantasía cumplida pero arrestados", "¿Por qué los detienen?", "Lo peor de todo es que es el sueño de muchos", "No es el lugar, es la persona. Perfectamente sería él", "Que viva el amor", "Tranquilamente podría ser yo", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación del video viral.