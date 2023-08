"No aguanto dramas": Pelea de novios antes del concierto de Taylor Swift causó polémica

30/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y sorprendentes donde las parejas son las protagonistas no solo por demostrar el amor que se tienen y las actividades que realizan juntos, sino por las peleas que tienen en público y en los lugares menos pensados. Es así como el video compartido por la cuenta de @lizmon1306, causó polémica por ver a una pareja discutiendo horas previas al concierto de Taylor Swift.

Pelea de pareja en concierto

En el material audiovisual, de solo 28 segundos de duración, compartido en la famosa plataforma asiática de TikTok, se ve el preciso momento en que un chico muestra un rostro desanimado y fastidiado por las palabras que le dice su novia, ya que él esperaba pasar una agradable noche a su lado en el concierto que tanto habían esperado para ver a su artista favorita.

Con lágrimas en los ojos y la tensión en el ambiente, el joven permaneció en silencio, observando a su pareja que se veía muy afectada por algo que quizás descubrió minutos previos a la presentación de la cantante estadounidense, Taylor Swift, en el Foro Sol de México.

"Mi novia haciéndome drama dos minutos antes del concierto de Taylor Swift para el que ahorré por meses", se lee en la breve descripción del clip, que logró alcanzar alrededor de 2 millones de reproducciones y miles de interacciones en la plataforma china.

Salió detrás de su novia

Al finalizar el video se ve cómo el chico procede a retirarse del lugar, pero otros internautas que lograron ver la escena en vivo, indicaron que él fue detrás de su novia, quien salió primero al no soportar que no le hiciera caso, por lo cual la criticaron "por no esperar a que el show termine y luego discutir en casa", ya que invirtieron mucho para las entradas.

Usuarios reaccionan en redes sociales

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que aprovecharon en aconsejar al chico y decirle que "no valía la pena seguir con una relación así".

"Es que ellos compraron el paquete super VIP que te incluía la experiencia 'all too well 4DX'", "me pasó algo similar, se enojó conmigo por tardar unos minutos, ya que le compré flores y una sudadera y en todo el concierto nunca me volteó a ver", "no entiendo ambas partes, ¿por qué hacer drama justo ese día?", "ay no, qué flojera estar aguantando dramas cuando puedes ver a la reina", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran polémica y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo una pareja tuvo una pelea minutos previos al concierto de Taylor Swift.