"No cree en relaciones igualitarias": Mujer pone reglas a sus citas con base en los años 50

21/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales, muchos jóvenes tratan de encontrar a su pareja ideal, como el caso de Kelsey Thom, quien no dudó en revelar las estrictas reglas que debe cumplir el hombre que desee ser su pareja, basándose siempre en los roles de género de 1950.

En el material audiovisual, de solo 54 segundos de duración, se ve a Kelsey Thom, una joven australiana de 24 años de edad, con una vestimenta tradicional de los años 50 y usando un mandil para preparar distintas comidas y luego tratar de ponerse bella con su maquillaje.

Una relación tradicional

A través de ese video y otros subidos en su cuenta de TikTok, Thom siempre deja en claro que uno de sus objetivos es convertirse en ama de casa, la esposa ideal y cuidar de sus hijos una vez que encuentre al hombre adecuado, por lo cual, no duda en señalar qué debe hacer para "robar su corazón".

Asimismo, la joven australiana siempre expresa que busca tener una familia unida, como lo era en los años 50, donde la mujer siempre estaba pendiente de la educación de sus pequeños y que no les falte nunca el amor. Además, señaló que los matrimonios duraban más y no se separaban a la primera pelea que tenían.

"Son algunos de los valores de la época y, francamente, es una pena que los hayamos desechado todos. (...) Creo que en aquel entonces teníamos una unidad familiar fuerte, cuando la gente se enamoraba permanecían casados. Todavía tiene mérito tener una unidad familiar y tener esos roles de género", expresó.

¿Por qué piensa así?

A través de una entrevista a SBS Insight, Kelsey Thom reveló que su padre siempre la educó para ser una mujer independiente, pero debido a una enfermedad pasó mayor parte de su vida en cama y fue ahí cuando comenzó a reflexionar sobre cómo deseaba que sea su pareja y el papel que ella quería cumplir.

¿Cuáles son las reglas?

Por ello no dudó en establecer algunas reglas que sus pretendientes deben cumplir para saber cómo será en el futuro en su relación. Entre las reglas, se incluye que el hombre debe organizar y pagar las citas, además de demostrar que puede cuidar de ella.

"El hombre sabe que si tenemos una cita, tiene que pagar. Tenía que organizar las fechas y recogerme. Él tiene que cuidarme durante este proceso porque estoy observando qué tipo de pareja será esta persona. Es un proceso intenso", comentó.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de mujeres que se mostraban a favor, mientras que otros criticaron que desee quedarse solo en casa cocinando y atendiendo a su esposo cuando podría ser independiente y valerse por sí misma.

"Mientras eso sea tu deseo está bien y es correcto", "a mí también me gusta ser una esposa tradicional", "mientras sea tratada con respeto y amor no hay nada de malo", "la cuestión es no menospreciar a una mujer", "tú también puedes trabajar y aportar", "en los 50 la mujer fue humillada y sumisa", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo al conocer las estrictas reglas que deben seguir sus citas que busquen ser su esposo en el futuro, al estilo de los años 50.