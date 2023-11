"No cuidaré otro bebé": Mujer corre a su hija embarazada de 17 años para disfrutar de su jubilación

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y polémicos, como el compartido en la plataforma Reddit, donde una mujer no dudó en correr de su casa a su hija embarazada, de 17 años, porque no está dispuesta a pasar su tiempo cuidando de su nieto, ya que solo quiere estar en paz.

Muchos padres de familia reciben con mucha alegría la llegada de sus nietos, pero no esperan encargarse de su crianza a tiempo completo, porque consideran que ya cumplieron con su trabajo al educar a sus propios hijos.

Una mujer decidió contar a todos que su hija de 17 años cuenta con siete semanas de gestación, decidió continuar con el embarazo a pesar de la serie de problemas que esto le pudiera ocasionar con su familia, advirtiéndole a su madre que comenzaría a trabajar luego de dar a luz, dejándola a ella con el cuidado de su bebé.

Esta noticia cayó como una 'bomba' para la mujer, porque ella solo deseaba disfrutar de su vida al lado de su esposo, porque consideraba que ya no tenía más responsabilidades maternales, porque sus hijos ya eran mayores y decidieron tomar distintas decisiones, ya sea para bien o para mal.

"Absolutamente no. No voy a criar a otro bebé. (...) Me jubilé hace poco y mi marido se jubilará dentro de exactamente 11 meses, y no es así como quiero pasar mis años de jubilación", escribió la madre de familia, citada por New York Post.