"No hay propina, humano": Perritos sorprenden por su inusual forma de recibir un pedido

En las redes sociales encontramos un sinfín de contenido donde las mascotas se convierten en los protagonistas principales. En esta ocasión, dos perritos se viralizaron tras recibir de forma inusual un pedido de comida.

Los perritos son seres vivos bastante inteligentes. Ellos tienen la capacidad de aprender distintos trucos que, sin duda, sorprenderá a más de uno. Además, si hablamos de sus ocurrencias, seguro que más de un dueño tiene alguna anécdota que contar.

Esta vez, dos perritos de raza husky siberiano causaron revuelo en TikTok por la insólita forma de recibir un pedido. Tal parece que la dueña los había entrenado para ese preciso momento.

En el material audiovisual de 17 segundos de duración, se observa como ambas mascotas se encuentran durmiendo plácidamente; sin embargo, oyen que alguien toca la puerta.

En ese momento, uno de ellos utiliza una efectiva maniobra para poder mover la manija de la puerta y abrirla. Cuado eso sucede, un hombre vestido de con atuendo amarillo aparece y se sorprende al ver que el can es el encargado de recibir el delivery. El trabajador le entrega el pedido y se queda esperando en la puerta hasta que el inteligente perro se voltea y usa sus patas traseras para cerrar la puerta inmediatamente.

El video titulado 'Mamá: Hijos va a pasar el repartidor a dejar la comida, sean amables' cuenta con más de 500 mil 'me gusta', alrededor de 2 mil 700 comentarios y un total de 6.6 millones de reproducciones en la plataforma china de TikTok.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar al video viral, dejando un sinnúmero de divertidos comentarios sobre los perritos husky siberano, que con su habilidad al momento de recibir un pedido, le sacaron más de una sonrisa a quienes vieron el clip audiovisual.

"El husky: ahorita le depositan... Bye", "El Firulais: Yo a lo que vine fue a esto", "El perrito: Soy amable hasta que reciba la comida, después ya no te aseguro nada", "Firulais: La de las propinas es mi mamá, no yo", "El Firulais: No hay propina humano", "Ese Firulay, bien adiestrado", "Es que interrumpen su siesta", "Pobre el repartidor", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.