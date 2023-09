"No se lo esperaba": Joven es atacada sorpresivamente por un toro en medio de la calle

Las corridas taurinas al aire libre pueden llegar a ser muy peligrosas, pues muchas veces no se sabe como van a reaccionar los animales y es el caso que se vio en un video de TikTok, donde una joven fue atacada sorpresivamente por un toro que iba pasando por una calle donde al parecer se estaba realizando un evento de ese tipo.

El video que fue publicado por el usuario Pravia (@praviadlc200508) e intenta ser divertido, ya que lleva como fondo musical una canción de la agrupación Karibeños de Guadalupe, llamada "Triste payaso".

Es así que, en el material audiovisual se puede apreciar que un toro va corriendo por una calle mientras persigue a un grupo de personas y cuando llega a una esquina, no puede frenar bien y se cae al intentar girar hacia la derecha.

No pasó ni dos segundos para que el toro se ponga de pie nuevamente y a su costado, había una joven que estaba jugando en su celular sin hacer caso a lo que estaba pasando; en ese momento el animal embistió a la muchacha, haciéndola saltar por los aires. No se sabe que más pasó, pues el video quedó congelado allí, pero lo más probable es que esa persona haya sufrido varias lesiones.

El video ha causando mucho revuelo en TikTok, ya que hasta el momento cuenta con 116 mil 'me gusta', 1400 comentarios y 1.2 millones de reproducciones; además, los internautas dejaron sus comentarios burlándose de la situación.

"El toro nada de que yo no juego", "El toro tú me pusiste el pie", "El toro para que no me avisas que es curva", "El toro a con que chateando con mi vaca", "Humano si no me muevo no me vi toro pero pestañaste", se lee en comentarios a forma de burla.