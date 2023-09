"No lo quiero, lo necesito": Phillip Chu Joy anuncia sorteo de 1 kilo de limón y las redes sociales estallan

Durante las últimas semanas, el precio del limón aumentó considerablemente en la mayoría de mercados peruanos. Es así que, el influencer Phillip Chu Joy sorprendió al anunciar un sorteo en sus redes sociales.

Mediante su cuenta oficial de Facebook, el actual presentador de televisión anunció que regalará 1 kilo de limón a aquel seguidor que cumpla con los requisitos expuestos en su publicación.

Dicho comunicado, sin duda, causó furor en las redes sociales, por lo que los usuarios no dudaron ni un segundo en participar.

Según indicó Phillip Chu Joy, para obtener dicho producto cítrico, el seguidor solo debe dejar su comentario en la publicación y esperar el sorteo que se realizará en 11 de septiembre.

Como se sabe, el conductor de 'Tec' suele sortear costosos objetos entre los integrantes de su comunidad, llegando a regalar más de 20 autos y cientos de consolas para videojuegos. No obstante, al enterarse que el precio del limón subió de una manera exorbitante, no dudó en realizar un sorteo en beneficio de su gran comunidad.

Como era de esperarse, el anuncio rápidamente se volvió viral y los usuarios no dudaron en dejar sus comentarios más creativos.

"Realmente es un súper premio", "Para mi limonada frozen", "Me apunto", "Con fe", "Mejor que los carros", "Para el ceviche", "Sortear limones en un lujo, con fe", "No lo quiero, lo necesito", "Esto me interesa más que el auto", "Si me lo gano, te lo cambio por una tarjeta de video, sería casi lo mismo", "Envío a provincia", "Listo, me apunto", "Que buena, limones para todo el mundo", "Yo me lo quiero ganar, por favor", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en dicha publicación.