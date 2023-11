¡No lo soportó! Mujer trans se enoja con Inteligencia Artificial de TikTok porque la detecta como hombre

Las redes sociales nos vuelven a sorprender al ver cómo una joven transexual 'explotó' en contra de la Inteligencia Artificial (IA) de la famosa plataforma asiática de TikTok, tras detectar su rostro como el de un hombre.

Muchas personas han quedado fascinadas con los distintos filtros que aparecen en la plataforma china y en especial, con el que te permite conocer cómo te verías si fueras un personaje de anime.

En el material audiovisual compartido por la cuenta de @jebrafaushay, la joven empezó a usar el filtro y posar para la fotografía con su cabello largo y llevando su mano derecha a su cabeza, esperando conocer el resultado.

Sin embargo, nada era como ella lo esperaba porque la IA la perfilaba como si fuera un hombre. Tras un nuevo intento, la joven trató de hacer un movimiento diferente, pero volvió a explotar y gritar: "¡De ninguna manera!" ¿Por qué?

La IA nuevamente le mostró una imagen donde aparecía con facciones muy marcadas de un hombre con una larga cabellera. En un último y desesperado intento, la usuaria volvió a posar, inclinando la cabeza y con el cabello recogido, pero una vez más, la plataforma no estuvo de su lado y esto la hace estallar de enojo.

Literalmente se queda con la boca abierta de lo que acaba de ocurrir y sin palabras por obtener el mismo resultado en tres situaciones distintas.

"¡No puede ser!, vamos a intentarlo así. ¡Diablos, no! ¡Dios mío!", se escucha decir a la joven muy enfadada y furiosa por el incómodo momento que captó en el video, que por las constantes críticas que recibió, decidió borrarlo.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que señalaron que no debió reaccionar de esa manera, ya que los filtros no siempre dan los resultados que uno tanto desea.

"Es un hombre guapo, eso sí, jamás será una mujer", "eres un hombre guapo, es biológico", "se le olvidó poner en configuración que lo pusiera como mujer", "no entiendo por qué se enoja, hasta a las mujeres de verdad nos pasa eso y no nos enojamos", "no engañas a la IA hermano", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.