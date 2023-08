"No me den ideas": Mujer hace 'limpia' a su esposo para que deje de tomar

24/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más hilarantes y sorprendentes protagonizadas por distintas parejas que dan a conocer sus actividades diarias y los problemas que afrontan a diario, como el compartido por la cuenta de @edgar.20022, en la famosa plataforma de TikTok, donde una mujer realizó un peculiar ritual de limpia para que su esposo deje de tomar.

Limpia para que deje de tomar

En el material audiovisual, de solo 15 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una señora sostiene del cabello a su esposo y no duda en sumergirlo en las aguas del río y cuando levanta la cabeza lo golpea con algunas hierbas aromáticas que tiene en la otra mano.

Al parecer, las constantes salidas con los amigos para ir a tomar licor fue el detonante que llevó a la mujer a tomar esa decisión y hacer una limpieza para que "el amor de su vida" no le dé "más dolores de cabeza" y se olvide de su 'adicción'.

"Una limpia para dejar la borrachera y los amigos", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado miles de interacciones y alrededor de 3 millones 200 mil reproducciones en la plataforma china.

Se mostró arrepentido

En un intento de salvarse de seguir metiendo la cabeza al río, el hombre no duda en decirle a su esposa: "Ya no voy a tomar, ya no voy a tomar", en modo de arrepentimiento y disculpas por causarle preocupaciones. A lo cual, la mujer le volvió a preguntar: "¿Vas a seguir tomando?".

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena y aprovecharon en señalar que era un buen consejo para aplicarlo a sus respectivas parejas.

"Dios mío, que mi mujer no vea esto", "yo queriendo que mi esposo que toma y otros castigados", "tengo ganas de etiquetar a mi suegro, pero se puede molestar", "se lo voy a enviar a mi madrastra", "ahí le enseño el truco", "ya le tocaba", "a ver si aprende la lección", "si no es a las buenas es a las malas", "necesito ese servicio urgente", "menos mal el mío no toma", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una mujer tuvo la peculiar idea de hacer una 'limpia' para hacer que su esposo deje de tomar con sus amigos.