"No me va a tragar la pobreza": Joven revela método para que un limón dure una semana

Ante el repentino incremento del precio del limón, una joven peruana causó el asombro de sus seguidores de TikTok, al revelar su peculiar método para hacer que uno de estos cítricos le dure por una semana y no tener que gastar más de la cuenta en su hogar.

En el material audiovisual, de solo nueve segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven trata de hacer que la canasta familiar de su casa no varíe drásticamente y pueda seguir preparando sus más deliciosos platillos, por lo cual ideó un plan para que un solo limón le alcance para la semana.

En la escena se ve cómo sostiene con una mano este cítrico y en él está pintado algunas líneas divisorias por cada día de la semana y con un cuchillo comienza a cortar la parte que le corresponde utilizar, ya sea de lunes a domingo.

"No me va a tragar la pobreza, voy a hacer lo que tengo que hacer", se escucha en la voz de off del clip, que ha logrado miles de interacciones y alrededor de 2 millones de reproducciones en la plataforma china.