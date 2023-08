¡No puede más! Español confiesa que extraña la comida peruana: "Sáquenme de aquí, odio España"

En TikTok podemos encontrar una gran variedad de contenido y en este caso, un joven español no dudó en utilizar la popular plataforma para quejarse por falta de comida peruana en su país.

A través de su cuenta de TikTok, el muchacho confesó extrañar el Perú, sobre todo por la comida. Y es que por las calles de su país no hallaba algún restaurante que le brindáse en su carta un ríquismo lomo saltado, papa rellena, ceviche u otro platillo peruana que se le antojaba.

El video viralizado pertenece al usuario @Igordealli, quien estuvo conociendo distintos países de Latinoamérica, siendo el Perú uno de los que estaba en su lista y que, sin duda, cautivó al joven español por su gastronomía.

Luego de retornar a su país, no tardó en contar a sus seguidores lo que más extrañaba del continente latinoamericano y claro, de Perú.

"No saben lo que es ir por la calle y no poder comer lomo saltado, papa rellena, cualquier cosa peruana", dijo el joven durante su video, demostrando que añora nuestro país.

No es novedad que, cuando algún ciudadano extranjero pisa nuestro país queda totalmente fascinado con la gastronomía peruana y es que solemos ofrecer gran variedad de platillos, entre los que destaca el popular ceviche de pescado.

Seguido a ello, el muchacho no dudó en pedir que lo saquen de su país por la falta de comida peruana, lo cual quedó evidenciando en el título de su video"Echo mucho de menos Perú, que alguien me lleve".

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar al material audiovisual, aconsejándole que regrese a nuestro país o aprenda a cocinar nuestra deliciosa comida allá.

"Avión y para casa", "Ojalá vuelvas y tengas un trabajo aquí en Perú", "Adiós con el corazón, que con el alma no puedo", "Te lo preparas en tu casita y lo comes en la calle", "Tienes restaurantes peruanos en Madrid", "No siempre valoramos lo nuestro en Perú", "Yo puedo cocinar todo eso, solo debo estar allá", "Así me sentí después de una semana de estar en tu país", fueron algunos de los comentarios que dejaron los cibernautas en la publicación.