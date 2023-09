"No se puede vivir de un te amo": Joven revela que lo que más le importa es el dinero y no el amor

15/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más sorprendentes e insólitos donde muchas parejas demuestran todo el cariño que se tienen y que están dispuestos a todo mientras "la llama del amor" siga encendida. Sin embargo, esta vez un video compartido por @icefire_oficial, en TikTok, una joven causó polémica al decir que busca un novio con dinero, ya que para ella eso es lo más importante en vez de los sentimientos.

En el material audiovisual, de un minuto y nueve segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven tiktoker decide salir a las calles para realizar distintas preguntas de interés y encuentra a una joven en el camino, a quien no duda preguntarle sobre cómo desea que sea su pareja.

Prefiere el dinero al amor

La joven lo sorprendió al revelar que "los sentimientos no eran importante" para ella, ya que lo fundamental que debe tener su novio es mucho dinero. Al tratar de justificar su respuesta, la chica explicó que de un "te amo no se puede vivir" ni cumplir con cada uno de sus caprichos.

El tiktoker trató de explicarle que trabajando ambos podrían salir adelante más rápido, pero ella lo volvió a dejar en shock al recalcarle que solo estaría con alguien por su dinero porque no pensaba trabajar y su novio debería cumplir con cada una de las cosas que le pida y consentirla siempre.

"Un te amo no te va a pagar un viaje a Dubái, París. (...) Yo creo que la forma de demostrarme que me quiere es dándome dinero, cosas de marca", explicó la joven en el clip, logrando alcanzar miles de interacciones y alrededor de 5 mil reproducciones en la famosa plataforma china.

¿Cómo reaccionaron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar la actitud de la joven. Asimismo, aprovecharon en compararla con 'Teresa', el personaje de una telenovela mexicana.

Viral en TikTok

"¿Teresa, eres tú?", "esta niña va por buen camino", "yo no lo veo con uno de marca", "ya la escuchó su papá", "un te amo un día, sí me pagó un viaje a París", "el dinero mata carita", "lo que dijo una de las cosas está bien, pero no es bueno ser interesada", "cuando sea grande quiero ser como ella", "¿Rubí eres tú?", "son palabras de una persona que vive en una familia con constantes problemas de dinero, se entiende, pero que la aterricen", "mándale a trabajar para que vea lo que es ganarse el pan de cada día", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven señalaba que lo más importante para ella es el dinero y que su novio debería cumplir con cada uno de sus caprichos sin ningún pretexto.