"No soportan tanto flow": Joven sorprendido al ver que nadie desea sentarse a su lado en el micro

TikTok nos muestra los casos más virales e insólitos donde muchos jóvenes dan a conocer sus actividades diarias, consejos y experiencias de vida. Es así como un video compartido por la cuenta de Andrade, en la famosa plataforma asiática, se ve cómo él queda sorprendido por ver que nadie quería sentarse a su lado en el micro.

Nadie se sienta a su lado

En el material audiovisual, de solo 21 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven disfrutaba de su viaje en un microbús, pero un hecho le llamó mucho la atención. ¿Qué pasó?

Andrade decidió sentarse en los últimos asientos del vehículo y a su lado se encontraban dos espacios libres, pero las personas no se acercaban ni procedían a sentarse junto a él, prefiriendo estar de pie.

Por lo cual no dudó en hacerse la pregunta: "Por qué chu.... nadie se sienta conmigo", generando miles de reproducciones en la plataforma china y que muchos internautas no dudaran en responderle con peculiares comentarios.

Reacciones de los internautas en redes

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y otros manifestaron algunos de los motivos que llevaron a las personas a no sentarse a su lado: "apariencia" o "evitar que se llene y no bajar a tiempo".

Viral en TikTok

"No soportan tanto flow", "siempre me pasa...", "jajaja suele pasar cuando te crees rapero", "jajaja son respetuosos", "beneficios de ser guapo", "tranqui... yo me siento", "mi billetera salió del TikTok", "oe me puedes dar mi celular porfa", "ni se te ocurra ignorar a Pepe", "son tan respetuosos que te dan espacio", "me pasa a veces, solo porque me visto de todo negro, las personas piensan que soy choro y guardan sus fonos", "hay gente que son así, es mejor no tomar importancia, más espacio y échate a dormir", "beneficios de tener estilo", "es una zona exclusiva", "me pasó", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales y fue compartido por otros medios de comunicación, así como plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo un joven quedó intrigado por saber las razones de por qué ninguna persona quería sentarse a su lado a pesar de haber asientos libres en el bus donde viajaba.