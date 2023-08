"No te vayas mamá": Va con su familia a inscribirse en la universidad, baja para ir al baño y se van sin él

04/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales estallan al conocer la historia de un joven de Malasia que pasó un desafortunado momento al ser olvidado por su propia familia en plena carretera, cuando se dirigían a inscribirlo en la universidad. El video compartido por la cuenta de TikTok causó gran revuelo entre sus seguidores.

Lo olvidan y se van sin él

En el material audiovisual, de 56 segundos de duración, subido por la cuenta de @keyrolahcong, se ve el preciso momento en que una familia se dirigía en auto hacia la Universidad Islámica Internacional de Malasia, en Kuantan, Pahang, hasta que el joven estudiante tuvo ganas de ir al servicio higiénico y pidió detener el vehículo en medio de la carretera.

Tras unos minutos después, la familia creía que el joven ya se encontraba en el vehículo y deciden partir camino a la universidad, pero una llamada telefónica los alertó de su descuido: ¡se fueron sin él!

Un buen samaritano

El joven estudiante al ver que el auto de su familia ya no estaba decide llamarlos y preguntarles "¿por qué se fueron sin mí?", por lo cual, sus familiares, ya alejados decidieron detenerse y esperar a que él les de el encuentro. Según la escena captada por el hermano del joven, el chico llega en el auto de una persona que se compadeció y decidió dar el alcance de su familia, después de 20 minutos.

Al lograr reunirse con su familia, el joven estudiante tomó con buen humor la escena y seguramente quedará como una divertida anécdota sobre el inicio de su etapa universitaria.

"Mi hermano se sintió avergonzado en un principio, pero luego logró reírse de la situación porque, en retrospectiva, era bastante graciosa", compartió Khairul, su hermano, con SAYS, un medio de su localidad.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en bromear y dejar divertidas palabras por la peculiar escena que tuvo que vivir el joven universitario.

"Las personas importantes quedan", "afortunadamente pidió que lo llevaran", "no es su hermano menor el que está emocionado de entrar a la universidad, sino de dejarlo atrás", "nunca olviden sus celulares para estas emergencias", "ten paciencia, también es divertido", "por suerte mi hermana es un niño, si fuera una niña como yo lloraría y me daría vergüenza pedir un aventón", "no te vayas mamá", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó alrededor de 3 millones de reproducciones y 234 mil 'me gusta', al conocer la historia viral donde un joven estudiante decidió ir al baño y segundos después se da cuenta de que su familia lo olvidaron y se fueron sin él.