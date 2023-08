"No todo es color de rosa": Venezolana sorprende al revelar las 3 cosas más peligrosas de vivir en Perú

27/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos extranjeros llegan al Perú en busca de nuevas oportunidades de vida y tratan de adaptarse a las distintas costumbres y tradiciones del país. Es así como el video compartido por la cuenta de una joven identificada como Joselin, en la famosa plataforma asiática de TikTok, causó revuelo cuando reveló las tres cosas que considera más peligrosas desde que pisó 'tierras peruanas'.

No mirar a hombres con novias

En el material audiovisual, de solo 57 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Joselin se para frente a la cámara y comienza a explicar a sus seguidores qué problemas encontró en el país para que así puedan evitarlos y evitar malos entendidos durante su estadía.

Entre las primeras cosas que señaló la joven fue el no fijarse con la mirada en un hombre comprometido cuando está con su mujer y de hacerlo entonces asumir las consecuencias, porque "las peruanas son de 'armas tomar'".

"Mirar un marido ajeno. Las mujeres aquí son terrible, te van a dejar calva, así que mejor evita", señaló la joven venezolana en el clip, que logró alcanzar miles de interacciones en la plataforma china.

Evitar la pitahaya

Luego, explicó que se debe tener mucho cuidado al consumir pitahaya de forma excesiva debido a su fuerte efecto laxante, si es que no desean ir corriendo a los servicios higiénicos en un momento importante de sus vidas.

"Nunca comas más de dos pitahayas, incluso no te comas una entera en un día, come la mitad", comentó la joven extranjera y, por último, advirtió de los peligros de la lejía: "Voy a limpiar el piso, me salpica esa lejía y hasta ahí llegó el pantalón".

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros usuarios se mostraron a favor de lo que señalaba la joven extranjera.

"Toda la razón chama", "jajajaajajja la de la pitajaya no sabía seguro te afloja el estómago", "peligroso es un lomo saltado, no puedes dejar de comerlo", "soy peruana y tienes toda la razón", "ja, ja, ja... me has hecho reír cuando apenas dijiste la lejía", "pitahaya es aflojador", "las peruanas son bravas", "peligroso es comerse un ceviche con chicha morada", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip logró sumar más de un millón de reproducciones tras escuchar los tres peligros que encontró una joven venezolana en el Perú y que prefiere evitar 'a toda costa'.