"Nos vemos en el cielo": Mujer de 94 años viaja para despedirse de su hermana menor

20/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

TikTok nos vuelve a sorprender con un caso conmovedor protagonizado por una mujer de 94 años que decidió viajar para reencontrarse con su hermana menor, de 90 años, y lograr despedirse por si fuera la última vez que se vuelven a encontrar.

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que la joven Stephanie Atkinson Shively decidió compartir con todos sus seguidores cómo sus dos abuelas, Bárbara y Shirley Carolan, se despiden como si se tratara de la última vez que se verían.

Según el relato de Stephanie, sus abuelas eran muy unidas desde niñas, pero con el pasar del tiempo se fueron distanciando y viviendo en estados diferentes. A pesar de sus intentos de mantener sus visitas, todo cambió por sus problemas de salud y especialmente por la pandemia del Covid, haciendo que no se vean desde el 2020.

Emotivo reencuentro

Como una forma de presentimiento, Bárbara con ayuda de su nieta viajó 2,700 millas desde Nueva Hampshire hasta Nevada para poder volver a ver a su querida hermana y recordar los más bellos momentos que vivieron cuando estaban juntas.

Ambas, debido a sus problemas de salud, señalaron que entendían que este encuentro podría ser la última vez que compartirían juntas y no dudaron en darse un fuerte abrazo.

Sentadas en un sofá en la sala, Bárbara indicó: "Tuvimos una vida maravillosa, maravillosa", emocionada por volver a ver a Shirley, quien aprovechó en decirle "si no nos vemos nuevamente en esta Tierra, nos veremos en el cielo", a lo cual, entre lágrimas, su hermana respondió "¡claro que sí!".

Valorar a la familia

En una conmovedora escena, Shirley suplicó: "¡no digas adiós!", haciendo que Bárbara le dijera que no pensaba hacerlo hasta que se volvieran a encontrar y decírselo en persona.

"Esperaron mucho para verse y si no sabes si vas a volver a ver a alguien, ya sabes, especialmente a tus hermanos, debe ser muy difícil", explicó la joven Shively en el clip, logrando alcanzar alrededor de 13 millones de reproducciones en la plataforma china.

En un siguiente video, Stephanie Shively indicó que decidió compartir la escena de sus dos abuelitas como un recordatorio de la importancia de valorar los momentos compartidos con seres queridos.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron conmovidas con la escena de ambas abuelitas.

"Estoy sollozando sin control", "quiero creer que existe el cielo y que volveremos a encontrarnos con las personas que más queremos", "no me podría imaginar despedirme de mi hermana, por última vez esto es tan intenso", "se me saltan las lágrimas", "no es un adiós, es un hasta luego", "lo único que quiero es el privilegio de envejecer con las personas que amo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una mujer de 94 años decidió viajar varios kilómetros para ver a su hermana de 90 años y darse el posible último adiós.