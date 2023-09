"Nos volveremos a encontrar": Abuelita se despide de su mascota de 12 años con sentido mensaje

18/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una abuelita se despidió de su mascota, con quien compartió más de 12 años de aventuras. El video viral de TikTok impactó en los corazones de los usuarios, quienes se sintieron identificados con la historia.

"Todos tenemos un final"

El perro es calificado como el mejor amigo del ser humano y eso ha quedado comprobado con innumerables detalles que son difundidos en las redes sociales. Por ejemplo, cuando hacen partícipes a los canes de eventos familiares, cuando les celebran sus cumpleaños o cuando simplemente son felices con sus "padres humanos".

Sin embargo, no todo momento es eterno, ya que nuestra presencia en este mundo es por tiempo limitado. En ese contexto, esta vez tocó ser testigos de una triste despedida que desgarró varios corazones de la plataforma TikTok.

En el material audiovisual de @vanetrejo7, de un minuto y 13 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una adulta mayor está abrazando a su perrito de un color negro con aparentes canitas, quien al parecer habría sido inducido a una eutanasia para que pueda "descansar".

"Todos tenemos un final, mi amor. Yo también estoy vieja, estamos grandes. Te agradezco, hijito, por haber sido una buena mascota para nosotros. Algún día nosotros también nos tenemos que ir, tenemos que partir", se escucha decir a la señora con la voz entredcortada.

@vanetrejo7 El dolor tan grande que deja la perdida de tu mascota 🥺❤️ Te amamos por siempre Hachito!!! ♬ scott street - favsoundds

"Es para siempre"

Quien habría registrado esta conmovedora escena fue la nieta de la señora, quien en medio de las lágrimas de su abuelita escribió un mensaje con la finalidad de reflejar lo que ella sintió en ese difícil momento.

"El dolor tan grande que me generó ver a mi mamita despedirse de nuestro perro. Siendo veterinaria esta decisión fue muy difícil, pero sé que era la mejor para mi chiquito. Gracias por estos casi 12 años, mi Piki Tiki Hacky. Te amamos para siempre, viejito", escribió la usuaria. "Pido que te vayas contento. Si alguna vez te regañé o te pegué, perdóname Hachyto. Fuiste un buen cuidador para nosotros", agregó.

Los comentarios de los usuarios en las redes sociales no se hicieron esperar y muchos quedaron con lágrimas en los ojos al ver que la señora se despedía de su fiel compañero. "Qué conmoción", "Dios, que los perros vivan más años", "Qué triste ver esto", "¿Quién más está llorando?", "Me recuerda la vez que me tuve que despedir de mi perrito", "Paz en la tumba de Hachyto", fueron algunos comentarios que se pueden apreciar en TikTok.

De esta manera, una abuelita se despidió de su mascota de 12 años provocando miles de reacciones en las diferentes plataformas digitales.