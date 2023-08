"Nunca olvides tus raíces": Huancaína se casa con español y conmueve las redes sociales

22/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos extranjeros llegan al Perú en busca de nuevas aventuras y viajes turísticos, pero en el camino conocer al amor de su vida y deciden pasar una vida juntos. Como el caso de Erika Peralta, una joven huancaína que se casó con un español y celebró su boda sin dejar de lado sus costumbres y tradiciones.

Huancaína se casa con español

En el material audiovisual, de solo 20 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Erika luce un hermoso vestido blanco y recibe el beso de su madre, para darle la bendición para que inicie su nueva etapa al lado del "amor de su vida".

Luego, se puede ver cómo la joven se ve muy emocionada al lado de su pareja de nacionalidad española y agradeció a la familia de él que puedan acoplarse rápidamente a las tradiciones de Huancayo, donde ella nació.

Sus suegros respetan su cultura

En otros de los videos que logró compartir con sus seguidores, se ve cómo sus parientes, tanto sus suegros como padres, entran a la fiesta con algunas prendas andinas cubiertas de billetes al ritmo del huayno, una tradición muy popular en la capital de Junín, en donde los invitados hacen regalos muy costosos a los esposos e incluso llegan a decorar su nuevo hogar con muebles.

"Mi boda soñada, donde no podía faltar mi cultura y tradición", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado miles de interacciones, alrededor de 300 mil reproducciones y 18.200 'me gusta' en la plataforma china.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la joven por "no olvidarse de sus raíces" y verla feliz del brazo de su padre al momento de entrar a su boda.

"¡Qué hermosa boda!", "a donde vayas nunca debes olvidar tus costumbres", "nunca deben olvidarse de sus raíces. Admiro a personas así", "muy hermoso", "Ok, pero tus suegros siguiendo y respetando tu cultura", "amo ver que las personas sí cumplen sus sueños", "es lo importante en una relación y más en un paso así, que ambas partes no se olviden de donde vienen", "ese español es uno en un millón que no odia las otras razas, mil felicitaciones y Dios bendiga ese matrimonio", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo una joven huancaína respetó sus tradiciones para celebrar su boda junto a un español.