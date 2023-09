"Nunca se pierde la decencia": Joven enterneció en Tiktok al servir limonada en copa a su abuelita

08/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que el precio del cítrico está "por las nubes" para muchos hogares peruanos. Y, a estas alturas, contar con este insumo en casa es sinónimo "de lujo". Es así que un video se ha vuelto viral donde se muestra a un joven sirviendo, de la mejor manera posible, un poco de limonada en copa a su abuelita.

"Lo mejor para ella"

El clip viral titulado: "Mi país en estos momentos" le pertenece a la cuenta de un muy reconocido tiktoker @sibenitoo que presenta de manera austera y muy tierna su paciencia para servirle una copa de jugo de limón a la madre del ser que le dio la vida.

El cítrico fue y seguirá siendo un insumo importante en las cocinas de todos los peruanos, tener un poco es sinónimo de esfuerzo y brindárselo a los que más quieres es símbolo de amor y respeto.

El reconocido tiktoker 'Sibenitoo' hizo un clip que se difundió rápidamente en la plataforma china , donde nos presenta su forma de preparar limonada, pero que esta no sea una más de las que siempre ha realizado. Sino que le da un nuevo toque: servirlo en copa.

Algo que ha llamado la atención de este preparado es que no tiene azúcar, por lo que se deduce que quiere que sea de lo más nutritivo y sano para su abuelita.

El joven hace su ingreso a la cocina con una jarra con agua hasta por la mitad y un mantel, y ante la mirada atenta de la mamá de su progenitora saca la tapa de esta. Luego, coge medio limón y lo exprime lo más que pueda en el líquido. Finalmente, sirve un poco de esta bebida en una copa, a lo que su abuelita mira con ternura y asombro para luego tomárselo.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este corto generó buena recepción por los internautas, por lo que hasta el momento, cuenta con 124.3 mil comentarios, 1 962comentarios y 3 337 guardados.

Las respuestas al viral no hacen más que resaltar la buena actitud del joven protagonista del video: "cuánta alegría me da el crecimiento que has tenido y la calidad de vida que le das a tus padres. Dios te bendiga", "me gusta el progreso que has tenido bro", "felicidades amigo por ser un hijo ejemplar para tus padres".

De esta manera, un joven tiktoker ha generado ternura en las redes al mostrar su peculiar forma de servir limonada en copa a su abuelita.