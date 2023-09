"Nunca es tarde para vivir bonito": Abuelita celebra tras divorciarse de su pareja 'tóxica'

En las redes sociales encontramos cientos de casos conmovedores donde las abuelitas son las protagonistas, pero esta vez el video compartido por la cuenta de @aidasedanolaabuela, en la famosa plataforma de TikTok, se ve a una mujer de avanzada edad celebrar de su vida de soltera, tras su divorcio.

En el material audiovisual, de un minuto y 45 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Aida Sedano, una abuelita que decide subir videos a su red social para dar consejos y charlas amenas, sorprendió a todos sus seguidores al revelar que se encontraba muy feliz por su divorcio, ya que podía realizar distintas actividades que antes no podía realizar junto a su esposo.

"Porque, por ejemplo, si yo quería un melón, él preguntaba ¿Y tú para qué quieres un melón? A mí no me gusta, entonces no lo ponemos, y ahora que vengo al mercado puedo escoger naranjas y manzanas y comer lo que yo quiera estoy feliz", se escucha decir a Aida, dejando entrever, que al parecer mantenía una relación 'tóxica' con su ex.