Nutricionista revela tips para hacer dieta con comida criolla y usuarios reaccionan: "¿Tan poquito?"

07/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un peruano comúnmente se alimenta en grandes proporciones. Sin embargo, si quisiera hacer dieta, una nutricionista dio a conocer sus mejores tips para seguir probando comida criolla y no fracasar en su intento de mantener un peso ideal.

"Comer siempre rico"

El clip viral titulado: "Parte 6: Almuerzo peruano en déficit calórico, arroz con pollo" le pertenece a la cuenta @nutri.andreaquirogat y nos muestra los consejos de una profesional sobre qué cantidad de insumos se debe consumir para seguir una dieta estricta sin dejar de comer lo que le gusta.

La nutricionista de nombre Andrea Quiroga compartió en su cuenta de TikTok un ejemplo de cómo establecer porciones al querer servirse arroz con pollo.

Para ello, dijo colocar una taza del producto listo, es decir el arroz condimentado con alverjitas, choclos y zanahorias; además, sugirió una presa de 150 gr y como acompañamiento una ensalada básica de lechuga, rabanito, zanahoria y col con aliño, aceite de oliva y sal al gusto.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video se hizo tendencia en la plataforma china, por lo que hasta el momento cuenta con 48 mil me encantas, 380 comentarios, 9 150 guardados y 1094 compartidos.

Las reacciones al corto fueron diversas, pero sobresalieron los más sarcásticos, porque como se tiene conocimiento la comida peruana no es para comerse en cantidades demasiado ajustadas: "¿Y la papa a la huancaína?", "mi mamá también le pone verduras al arroz y hace ensalada. El problema es que comemos dos platos a más", "falta la entrada, sopita, postre fruta y su heladito para cerrar", "no puedo, me sirven eso, diciendo aún tengo presa, ponle un poco más de arroz jajaja", "¿a partir de qué edad es recomendable esa porción? Porque para un adolescente eso es un aperitivo", "yo con eso no me lleno", "en media hora ya me estoy desmayando".

Otros se animaron a preguntar por las calorías: "¿Cuántas calorías más o menos tendría 100 gr de arroz solo, no del blanco sino del arroz verde?", "cuántas calorías en total tiene el plato en sí?, "¿hace efecto rebote?".

De esta manera, los consejos o tips de una nutricionista se hicieron virales en TikTok al revelar qué hacer para que al probar comida criolla no se deje de lado una dieta saludable, y sobre todo, no dejar de comer lo que al peruano más le gusta: sus riquísimos platillos.