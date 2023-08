"O no te siento igual": Joven revela qué debe hacer un hombre para salir con ella

22/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales se han convertido en un espacio donde muchos jóvenes realizan retos virales y comparten videos insólitos que generan miles de interacciones entre sus seguidores. Es así como el clip compartido por la cuenta de @lost_cristian, en la famosa plataforma de TikTok, se ve cómo una joven causó polémica al revelar qué debía hacer un hombre para salir con ella.

Insólita respuesta

En el material audiovisual, de 27 segundos de duración, se ve el preciso momento en que el tiktoker Lost Cristian sale a las calles para conocer qué opinaban las chicas sobre cómo deberían ser los hombres que quieran conquistarlas, pero quedó sorprendido con la respuesta de una joven española. ¿Qué dijo?

"¿Qué tiene que tener un chico para que salgas con él?", se escucha preguntar al joven influencer. A lo cual, la española le responde: "Tiene que beber".

Chicos que le guste el alcohol

Luego, la joven brindó más detalles por su respuesta, indicando que el hombre que desee concretar una cita con ella, debe beber alcohol, porque sino se sentirá incómoda si es que no está tomando con él y cada bar o lugar que salgan deben beber: "o sea no estamos en la misma sintonía o no encajamos", recalcó.

A lo cual el influencer le preguntó si es que le gustaría salir con él a pesar de que, él no bebe ni una gota de alcohol, recibiendo como respuesta un contundente no.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que criticaron la insólita respuesta de la joven, y algunas usuarias manifestaron que ellas preferían a los chicos más tranquilos y que no beban alcohol, menos en su cita.

"La necesito", "voy a empezar a beber para olvidarte", "yo sí bebo, pero solo agua", "al menos lo tiene claro", "es la indicada para mí", "nunca estuve tan orgulloso de no beber", "creo que soy la única mujer que busca a un hombre que no beba", "nunca estuve tan orgulloso de no beber", "yo sería la pareja perfecta para ella, me gusta mucho beber", "mi media naranja", "por lo menos no dijo plata para beber", "me encantó la respuesta del chico", "qué locura", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales y fue compartido en plataformas como Facebook y Twitter tras conocer la insólita respuesta de una joven española al saber qué le gustaba de un hombre para que pueda salir con ella.