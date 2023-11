Obreros asombran al cocinar canchita 'pop corn' en carretilla: "¿A cuánto la porción?"

20/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una porción de canchita siempre hace bien. Eso lo supieron un grupo de obreros, que luego de su jornada de trabajo quisieron innovar y comer 'pop corn' de una manera diferente: a carretilla.

"Ingeniosos"

El clip viral en respuesta a la curiosidad de un cibernauta: "Parte 2 cuando ya está" le pertenece a la cuenta @davidcardenasagto y nos muestra el resultado final de haber cocinado ese producto muy característico al ir a ver una película al cine.

El maíz pop corn es un alimento milenario de culturas tanto de México como en nuestro país, y su popularidad de consumirse en las salas de cine o también en casa viendo contenido de streaming, se dio desde el año 1929 en el contexto norteamericano donde el cine era el 'mecanismo de evasión' ante la crisis económica de gran impacto mundial: la caída de la bolsa de Wall Street.

De allí que el consumo de este producto en las salas de cine se volvió una costumbre, ya que el costo era mínimo porque abundaba en las cosechas.

En las imágenes compartidas, se puede visualizar que un grupo de obreros se encuentra en una obra, pero realizan algo muy particular. Uno de ellos, al parecer el líder del grupo se le ocurrió cocinar una cantidad considerable de 'canchita' en una carretilla, para que 'alcance para todos'. Pero no lo haría solo: sus otros dos compañeros lo ayudarían en esa tarea.

El que poseía el casco de color naranja agarraba fuertemente los brazos del 'singular recipiente', mientras que otro con un palo de madera movía constantemente el 'producto tostándose'.

La particular forma de cocción llamó poderosamente la atención de los cibernautas, quienes repararon que no habían utilizado aceite en la preparación y mucho menos sal: ingredientes igual de básicos para un adecuado sabor.

Aunque al parecer, el objetivo fue otro: pasar una tarde amena entre amigos, bromeando y comiendo juntos.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este video de 19 segundos se hizo tendencia rápidamente, ya que hasta el momento cuenta con 19.1 mil reproducciones, 513 me encantas y decenas de reacciones.

Las reacciones ante lo visto fueron diversos, pero siempre demostrando las mejores ocurrencias: "Maestro, uno para llevar, delivery, por favor", "yo me esperaba la carretilla llena", "´pensé que no lograron comer las palomitas, pero sí le faltó aceite, chicos", "no serán ingenieros, pero sí que son ingeniosos", "hacen envíos a provincia de la rica canchita", "¿a cuánto la porción, maestro?".

De esta manera, un grupo de obreros causó sensación por su forma de cocinar canchita 'pop corn' en una carretilla, luego de un día de jornada de trabajo.