Obreros sorprenden a ciudadanos con su peculiar forma de trabajar: ¡Como los enanitos de Blancanieves!

11/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Unos obreros causaron sensación al vérseles tirar una cuerda de un pozo a tierra en una avenida de la capital. "Como los enanitos de Blancanieves", refirieron algunos usuarios en TikTok.

"¡Asombroso!"

El clip viral le pertenece a la cuenta @arii_mbs y nos muestra la curiosa forma de unos trabajadores al querer realizar una labor de cableado.

Si se pensaba que se había visto todo, pues no es tan cierto. Nuestro país está lleno de casos insólitos, uno más que otro, que no hacen más que sorprendernos de lo que acontece.

Esta vez, una usuaria no tuvo mejor idea que compartir un singular hecho en una avenida muy popular de la ciudad, donde se puede observar a unos trabajadores jalando una cuerda de un pozo a tierra.

Lo curioso de todo esto, es la forma en que lo hacen: a ritmo, fuerza y sincronización admirables.

El fondo que acompaña a este suceso inusual es el de la canción de Blancanieves y los siete enanitos, por lo que queda perfecto con lo observado.

Para los más agudos espectadores, haría falta uno más para que sean siete los integrantes del 'cuento infantil', porque en el corto viralizado solo se miran a 6. De todas maneras, este caso ha llamado poderosamente la atención de los cibernautas.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este inusual suceso no tardó en viralizarse en la plataforma china, por lo que hasta el momento cuenta con 120.7 mil me encantas, 1 429 comentarios y 6 650 guardados.

Los internautas no dejaron de bromear y comparar lo visto con el clásico infantil: "se murió uno, solo hay 6", "qué ya están haciendo live action", "ya no los veré igual, qué buena", "en Perú nunca te aburres", "su primera chamba", "es M*****, ya que ellos tienen cableado subterráneo, pasan huincha de más de un kilómetro", "volví a mi infancia en una, está buena", "nadie se les escapa", "qué bonito trabajo en equipo, denle agüita, ¿no?", "a pelo el fondo musical", "¿y dónde está Blancanieves?", "me hicieron acordar cuando jugaba a: San Miguel, San Miguel".

Otros señalaron el trabajo que podrían haber estado realizando los hombres del video: "Ay qué buena, están tendiendo fibra óptica jajajaja qué lindo video", "mis colegas pinchando la fibra óptica", "están pasando cable con una rola, parece chiste, pero es un trabajo duro".

De esta manera, unos obreros se hicieron tendencia en TikTok al jalar de manera chistosa una cuerda de un pozo a tierra, algunos cibernautas señalaron que eran "como los enanitos de Blancanieves".