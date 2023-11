"Orgulloso de su niña": Padre que tiene cáncer acompañó a su hija a una ceremonia escolar

Brett Yancey, un hombre de Alabama, conmovió a todos al no dudar en acompañar a su hija a una ceremonia escolar a pesar de su delicada salud, ya que padecía cáncer de esófago, demostrando que su amor hacia ella es mucho más fuerte.

Muchos padres están dispuestos a todo con tal de ver felices a sus hijos, así deban realizar algunos sacrificios en el camino.

En el material audiovisual, de solo 59 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Brett Yancey, hace su entrada triunfal en el campo de fútbol de Southside High School con su querida hija Sara Kate, de 17 años, quien fue coronada como la reina del baile de este año.

En la escena, se explica que todos se mostraron conmovidos porque el padre de familia sufría de cáncer de esófago desde hace seis años y su salud se iba deteriorando hasta el punto de que el mal se extendió hasta sus pulmones e incluso tenía problemas serios para caminar.

Para evitar que Yancey tenga que sufrir al caminar en el campo, su familia trató de idear un plan y trasladarlo con un carrito de golf, pero él se negó tajantemente, porque quería que su hija se sienta orgullosa y sepa que su papá siempre será su fortaleza.

De acuerdo a lo que precisan medios locales, el hombre puso todos sus esfuerzos para lograr el recorrido que era cercano a los 50 metros. Todo esto con la emoción hasta las lágrimas de Carrie, que miraba todo desde las tribunas.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en dar algunas palabras de aliento para la familia esperando que pronto puedan vencer el cáncer.

Por otro lado, algunos usuarios aprovecharon en contar sus experiencias de vida junto a sus padres, explicando que ellos siempre "serán sus héroes" y que muchas veces se hacen los fuertes cuando en realidad están sufriendo por dentro, con tal de no preocuparlos.

"Para nuestros hijos no existe el no poder. Buen trabajo papá. Dios lo bendiga", "¡encontró la fuerza para su bebé!", "los verdaderos papás, no importa lo enfermos que estén, se esforzarán por estar ahí para sus hijos", "no sólo un papá, es un héroe. Buen trabajo señor", "el amor de los padres es infinito, ¡harías todo lo que estuviera a tu alcance para estar ahí para ellos! ¡Qué papá tan maravilloso!", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.